Впервые в истории женщина возглавит ЦРУ: что известно о Джине Хэспел

Джина Хэспел

Сегодня Дональд Трамп объявил, что Джина Хэспел сменит Майкла Помпео на посту директора Центрального разведывательного управления США. Эта новость вызвала негодование демократов и не только их. А вот многие ветераны ЦРУ одобрили план президента. Разбираемся, откуда столько противоречий.

О новом назначении 61-летней Хэспел заговорили после того, как Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона и объявил, что Помпео займет его место. С февраля 2017 года Хаспел занимала должность замглавы ЦРУ. Ее биография наполовину засекречена, но некоторые факты известны.Карьера

Джина работает в ЦРУ с 1985 года. В 2000-х она руководила секретной тюрьмой "Кошачий глаз", созданной ЦРУ на территории Таиланда. Позже Хэспел была начальником штаба руководителя Контртеррористического центра ЦРУ, а в 2013 году – исполняющим обязанности главы Национальной секретной службы. В феврале 2017 года Трамп назначил Хэспел заместителем Майкла Помпео, а через год объявил, что впервые в истории директором ЦРУ станет женщина, доверив эту должность Джине Хэспел.

Джина Хэспел

Критика

В тюрьме "Кошачий глаз" содержались члены запрещенной в РФ террористической сети "Аль-Каида". В отношении некоторых из них применялись пытки. "Особым методам допроса" подвергался Абу Зубайда, занимавший, как считалось, пост в руководстве террористической группировки. По словам Эдварда Сноудена, Хэспел была ключевой фигурой в организации подобных методов работы с заключенными. Видеозаписи пыток были уничтожены, и Хэспел участвовала в их уничтожении. "Секретные тюрьмы" США работали не только в Таиланде, но и в других странах, но официально ЦРУ закрыло их в 2009 году. Когда Трамп выдвинул Хэспел на должность замглавы ЦРУ, многие увидели в этом намерение возродить "секретные тюрьмы".

Эдвард Сноуден в Twitter напомнил, что новому главе ЦРУ грозит арест на территории стран ЕС. В 2017 году Европейский центр по конституционным правам и правам человека попросил власти Германии выдать ордер на арест Хэспел по делу о пытках подозреваемых в терроризме.

Дональд Трамп

Награды и признание

Джина Хаспел награждена четырьмя медалями различной степени, в том числе премией Джорджа Буша за выдающиеся достижения в борьбе с терроризмом. Новый глава ЦРУ пользуется огромным уважением среди ветеранов разведки.

Я работал с Хэспел с 2006 года и до своего ухода из ЦРУ в 2013 году. Ее работу оцениваю очень высоко. Она делает выводы, опираясь на факты и анализируя их. Действует тихо, но эффективно. Спокойна под огнем. Она ценит работу всех сотрудников ЦРУ,– сказал о ней Майкл Морелл, бывший заместитель директора и дважды исполняющий обязанности директора ЦРУ.