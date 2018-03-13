Жан-Мари Ле Пен раскритиковал предложение переименовать «Национальный фронт»

Показать меню
Актуально
Шаг США и экстренное обращение ополчения к ВСУ – ДНР и ЛНР, хроника событий - 08:08 Шаг США и экстренное обращение ополчения к ВСУ – ДНР и ЛНР, хроника событий Десятиминутное видео отобразило весь жизненный цикл Вселенной - 09:01 Десятиминутное видео отобразило весь жизненный цикл Вселенной Баскетболисты "Клипперс" победили "Орландо" в матче чемпионата НБА - 09:36 Баскетболисты Свыше 50 экипажей оперативно-тактической авиации ЗВО проведут пуски ракет на - 09:42 Свыше 50 экипажей оперативно-тактической авиации ЗВО проведут пуски ракет на учебном полигоне Ладога в Карелии «Чудовищный провал»: предан огласке козырь, который Порошенко подарил России в - 09:50 «Чудовищный провал»: предан огласке козырь, который Порошенко подарил России в газовой войне Экс-солистка Большого театра Кравченко умерла в Бразилии - 10:07 Экс-солистка Большого театра Кравченко умерла в Бразилии Экс-сотрудник Белого дома рассказал о планах кибероперации против России - 10:08 Экс-сотрудник Белого дома рассказал о планах кибероперации против России Вика Борисевич объяснила, чем ей понравился Саша Гобозов - 10:49 Вика Борисевич объяснила, чем ей понравился Саша Гобозов Минобороны показало пуск «Кинжала» - 10:57 Минобороны показало пуск «Кинжала» СМИ анонсировали появление британского списка Магнитского - 10:57 СМИ анонсировали появление британского списка Магнитского Трамп предрек «грандиозный успех» в переговорах с КНДР - 10:57 Трамп предрек «грандиозный успех» в переговорах с КНДР В США объявили о неготовности Украины к членству в НАТО - 10:57 В США объявили о неготовности Украины к членству в НАТО Китай указал США на бесполезность торговой войны - 10:58 Китай указал США на бесполезность торговой войны Следы отравившего Скрипаля вещества нашли в ресторане - 10:58 Следы отравившего Скрипаля вещества нашли в ресторане Магнитные бури в марте-2018: ученые рассказали, какую опасность они несут - 11:44 Магнитные бури в марте-2018: ученые рассказали, какую опасность они несут Украина «явно ошиблась страной», — немецкий политик рассказал, как Берлин - 11:57 Украина «явно ошиблась страной», — немецкий политик рассказал, как Берлин поставил на место украинского посла (ВИДЕО) Светлана Лобода подтвердила свою беременность: "Я благодарна небу за этот - 12:00 Светлана Лобода подтвердила свою беременность:
» » Жан-Мари Ле Пен раскритиковал предложение переименовать «Национальный фронт»

Жан-Мари Ле Пен раскритиковал предложение переименовать «Национальный фронт»


Добавлено: 13 мар 2018 в 04:50, Категория: Новости на сегодня
Жан-Мари Ле Пен раскритиковал предложение переименовать «Национальный фронт»

Основатель французской партии «Национальный фронт» Жан-Мари Ле Пен раскритиковал предложение о переименовании партии нынешним лидером. Об этом он сообщил в эфире France Inter.

По словам политика, возглавляемая сейчас его дочерью партия имеет особую историю и не заслуживает такого подхода. По мнению Ле Пена, решение об отказе от исторического названия является катастрофическим и является «настоящим политическим самоубийством».

Ранее сообщалось, что накануне переизбранная главой партии Ле Пен предложила изменить название «Национального фронта» на «Национальный союз». Предложение будет вынесено на голосование. Эмблема политического объединения останется неизменной.



Материалы по теме:

Французская полиция провела обыск у основателя "Нацфронта"
«Друг Путина» начал создавать в Европе новую политическую силу
Евроскептики набирают силу. «Национальный фронт» готов бросить вызов гегемонии США и ЕС во Франции (ВИДЕО)
Основателя «Национального фронта» Жан-Мари Ле Пена исключили из партии
Добавлено: 13 мар 2018 в 04:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Приморское соединение морской пехоты ТОФ выполнит боевые стрельбы из вооружения боевых машин в рамках ротно-тактического учения

Приморское соединение морской пехоты ТОФ выполнит боевые стрельбы из вооружения боевых машин в рамках ротно-тактического учения

Провал Obamacare: Американцы лечатся где угодно, только не в США

Провал Obamacare: Американцы лечатся где угодно, только не в США

Дорогу мертвецов в Астраханской области обнаружили экстрасенсы

Дорогу мертвецов в Астраханской области обнаружили экстрасенсы

Комитет по подготовке к межкорейскому саммиту будет сформирован на этой неделе

Комитет по подготовке к межкорейскому саммиту будет сформирован на этой неделе

Загрузка...



Лента новостей
Белый дом не готов обвинить Российскую Федерацию в отравлении Скрипаля - 04:06 Белый дом не готов обвинить Российскую Федерацию в отравлении СкрипаляПолитические деятели ДНР о Рубане: слишком здравомыслящий для заговора против Порошенко (ВИДЕО 18+) - 04:00 Политические деятели ДНР о Рубане: слишком здравомыслящий для заговора против Порошенко (ВИДЕО 18+)СМИ: Палата представителей США не нашла доказательств сговора РФ и Трампа - 03:14 СМИ: Палата представителей США не нашла доказательств сговора РФ и ТрампаДепрессия и стресс признаны заразными - 02:56 Депрессия и стресс признаны заразнымиКриштиану Роналду и Джорджина Родригес отдыхают в горах: купание на фоне снегов и согревающая - 02:42 Криштиану Роналду и Джорджина Родригес отдыхают в горах: купание на фоне снегов и согревающая романтикаХоллербах покинул пост главного тренера футбольного клуба "Гамбург" - 02:28 Холлербах покинул пост главного тренера футбольного клуба Белый дом: Мы готовы помочь Великобритании по делу Скрипаля - 02:15 Белый дом: Мы готовы помочь Великобритании по делу СкрипаляВ Египте задержали банду торговцев человеческими органами - 02:08 В Египте задержали банду торговцев человеческими органамиНацбанк покажет монеты, которые заменят купюры от 1 до 10 гривен - 01:50 Нацбанк покажет монеты, которые заменят купюры от 1 до 10 гривенВеснина не смогла защитить титул на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе, уступив Кербер - 01:43 Веснина не смогла защитить титул на теннисном турнире в Индиан-Уэллсе, уступив КерберВ WWF рассказали о риске таяния скотомогильников с сибирской язвой - 01:35 В WWF рассказали о риске таяния скотомогильников с сибирской язвойВитамин D значительно снижает риск развития онкологических заболеваний, - медики - 01:22 Витамин D значительно снижает риск развития онкологических заболеваний, - медикиТипичная Украина: «Активисты» напали на чиновника в его кабинете (ВИДЕО 18+) - 01:14 Типичная Украина: «Активисты» напали на чиновника в его кабинете (ВИДЕО 18+)Важные работы в саду сверяем с лунным календарем - 01:10 Важные работы в саду сверяем с лунным календарем
Последние новости
Мемория. Ирина Алферова - 07:43 Мемория. Ирина Алферова Российская туристка на курорте в Египте родила ребенка прямо в море - 07:23 Российская туристка на курорте в Египте родила ребенка прямо в море Собянин назначил замруководителя департамента торговли - 07:15 Собянин назначил замруководителя департамента торговли Умер основатель Givenchy Юбер де Живанши - 06:56 Умер основатель Givenchy Юбер де Живанши Камерон Диас больше не вернется на большие экраны - 06:56 Камерон Диас больше не вернется на большие экраны Умер Олег Табаков: как скорбят и вспоминают актера звезды - 06:56 Умер Олег Табаков: как скорбят и вспоминают актера звезды Больше санкций! — демократы США призвали к новым антироссийским мерам - 06:43 Больше санкций! — демократы США призвали к новым антироссийским мерам Майя Донцова расстроена тем, что их пара не прошла в конкурс - 06:22 Майя Донцова расстроена тем, что их пара не прошла в конкурс Госдеп: Компании США готовы конкурировать с Россией на газовом рынке ЕС - 06:01 Госдеп: Компании США готовы конкурировать с Россией на газовом рынке ЕС Авиакомпании РФ должны Украине уже более 5 млрд грн за полеты в Крым - 05:56 Авиакомпании РФ должны Украине уже более 5 млрд грн за полеты в Крым Гибель Вселенной: три сценария космического апокалипсиса выдвинули ученые - 05:27 Гибель Вселенной: три сценария космического апокалипсиса выдвинули ученые Почему революция Трампа обречена на провал - 05:14 Почему революция Трампа обречена на провал Жан-Мари Ле Пен раскритиковал предложение переименовать «Национальный фронт» - 04:50 Жан-Мари Ле Пен раскритиковал предложение переименовать «Национальный фронт»
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"