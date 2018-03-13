Журналистка «Радио Свобода» обвинила Говорухина в домогательствах

Журналистка «Радио Свобода» Дарья Комарова утверждает, что когда она в 2012 году брала интервью у депутата Госдумы и режиссера Станислава Говорухина, он предлагал ей интимную связь в обмен на возможность участвовать в его кинопроекте. Случилось это в Чебоксарах, куда Говорухин приезжал в рамках своей предвыборной кампании, утверждает Комарова.

«Встреча проходила в ресторане "Ехрем Хуща". Говорухин в процессе интервью позволил себе предложить мне провести с ним ночь за возможность в последующем сняться в его кинопроекте, просил снять колготки и ходить подле него. Я ответила, что мне его кинопроекты не интересны, как и его предложения», — рассказала Комарова в Facebook.

Журналистка утверждает, что после ее отказа Говорухин попытался применить шантаж и заявил, что не будет давать интервью. «Я в ответ заявила, что ему придется мне заплатить сейчас денег за потраченное на встречу с ним время и возместить гонорар за статью, иначе я сейчас выхожу с ресторана и будет скандал», — написала она.

«Медуза» попросила кинорежиссера прокомментировать обвинения в его адрес. Он опроверг заявление Комаровой, заявил, что не помнит никаких подобных историй и вообще не уверен в посещении Чебоксар в 2012 году. Издание проверило архивы местных СМИ и обнаружило в выпуске «ProГорода» от 2 февраля 2012 года цитату из интервью с Говорухиным: «В Чебоксары приезжал и еще буду приезжать».

Напомним, ранее несколько журналисток сообщили о домогательствах со стороны другого депутата Государственной думы — Леонида Слуцкого. Ряд коллег встали на его защиту, однако, к примеру, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в фейсбуке, что вполне представляет себе подобные действия с его стороны.

В ситуацию вмешалась думская комиссия по этике, потребовав от Слуцкого объяснений. Впоследствии депутат поздравил всех женщин с 8 марта и извинился перед всеми, кому «причинил переживания».