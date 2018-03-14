101-летняя актриса из фильма "Унесенные ветром" восхитила публику своим внешним видом (ФОТО)

Ее называют «последней актрисой золотой эры Голливуда», и это чистая правда. Сегодня этой великой женщине 101 год, но она выглядит настолько невероятно, что в это верится с трудом.Все мы помним эту актрису по роли Мелани в «Унесенных ветром» — той самой святой женщины, жены Эшли, на фоне которой Скарлетт кажется то сумасбродной бунтаркой, то ярким и самобытным персонажем. Маргарет Митчелл всегда говорила, что именно Мелани Уилкс как никто другой из персонажей отражала характер главной героини и наполняла его глубиной. Сыграть Мелани так, чтобы она не выглядела приторно, могла только Оливия де Хэвилленд — продюсеры картины не сомневались в своем выборе ни секунды. Эта англо-американская актриса была одной из самых востребованных в Голливуде 1930-х — 40-х годов. На ее счету два «Оскара», «Золотой Глобус» и роли в таких легендарных фильмах, как «Приключения Робин Гуда» (1938), «Унесенные ветром» (1939), «Наследница» (1949) и «Тише, тише, милая Шарлотта» (1964).Великая актриса прошлого века была рождена в семье английских аристократов в Токио. Более 60 лет прожила в Париже. Актриса Джоан Фонтейн, звезда фильмов Альфреда Хичкока, приходится ей родной сестрой. Впрочем, из-за глупой ссоры сестры не общались почти до конца жизни.На свое 101-летие Оливия де Хэвилленд получила известие о том, что королева Великобритании даровала ей рыцарский титул — Дама-Командор. Это второе по старшинству звание, которого можно добиться в рыцарском Ордене Британской империи.