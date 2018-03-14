Андрей Кондрашов рассказал, почему России нужен Путин

Считанные дни остаются до выборов 18 марта, по итогам которых будет определен новый президент Российской Федерации — пишет Федеральное агентство новостей. Представители ФАН побеседовали с Андреем Кондрашовым, пресс-секретарем штаба Владимира Путина, и узнали, как знаменитый журналист и ведущий представляет себе будущее России."Ключевой лозунг нашей кампании: "Сильный президент — сильная Россия". Сейчас такое время, что стране необходимо во что бы то ни стало стремиться вперед, то есть решительно преодолевать все накладываемые на нас ограничения и сопротивляться внешнему давлению. У России, как необходимо отметить, есть всё для того, чтобы стать мировым лидером в очень многих сферах. Но только сильный президент может в полной мере задействовать весь потенциал, поэтому у Путина тут, безусловно, просто нет конкурентов. Нам нужны волевые и где-то даже жесткие решения, которые на сегодняшний день умеет принимать только Владимир Владимирович", — заявил Андрей Кондрашов.Кроме размышлений о будущем России, Кондрашов поделился мыслями относительно фильма "Миропорядок 2018", посвященного действующему президенту РФ."Фильм уже посмотрели шестнадцать миллионов человек, то есть больше, чем десять процентов от населения России — цифры, в общем, говорят сами за себя", — отметил пресс-секретарь штаба Путина.