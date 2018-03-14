Ангела Меркель избрана канцлером Германии

Депутаты Бундестага избрали лидера партии Христианско-демократический союз (ХДС) Ангелу Меркель канцлером Германии, сообщает «Интерфакс».

Она займет этот пост четвертый раз подряд.

Меркель поддержали 364 депутата бундестага, против нее проголосовали 315 парламентариев, девять депутатов воздержались.

14 марта президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер на церемонии во дворце Бельвю официально объявит о назначении Меркель канцлером. Она будет приведена к присяге в Бундестаге примерно в 12:00 (14:00 мск).

Ранее стало известно, что канцлер ФРГ и председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела Меркель, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер и исполняющий обязанности сопредседателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Олаф Шольц подписали коалиционное соглашение о создании нового правительства страны.