Apple объявила дату презентации своих новинок

Компания Apple презентует свои новые разработки на 29-й ежегодной Всемирной конференции разработок в Сан-Хосе, которая пройдет с 4 по 8 июня. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Сообщается, что на конференции Apple представит новинки среди гаджетов и программного обеспечения.

Предполагается, что в рамках конференции Apple представит недорогие модели MacBook Air и обновленные iPad Pro, оснащенные Face ID. Кроме того, ожидается презентация операционных систем iOS 12, macOS 10.14, tvOS 12, watchOS 5, а также нового программного обеспечения для HomePod.

Ранее стало известно, что Apple планирует выпустить три новых модели iPhone осенью этого года.