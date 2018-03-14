Астрономы нашли родину загадочных гамма-вспышек в центре Галактики

Загадочное гамма-излучение, исходящее из центра Галактики, порождают молодые нейтронные звезды, живущие в самой плотном регионе ядра Млечного Пути, а не распады частиц темной материи. К такому выводу пришли астрофизики, опубликовавшие статью в журнале Nature."На подобном расстоянии, индивидуальные потоки гамма-лучей, порождаемые этими мертвыми звездами, будут сливаться воедино и формировать равномерно распределенный сигнал, похожий на тот, который должен возникать при распаде частиц темной материи. В пользу этого говорит то, что миллисекундные пульсары, расположенные неподалеку от Земли, считаются яркими источниками гамма-лучей", — заявил Роланд Крокер из Австралийского национального университета в Канберре.Темная материя — невидимая субстанция, о наличии которой можно судить только по ее гравитационному воздействию, она не взаимодействует с электромагнитными волнами, то есть не испускает, не поглощает и не отражает никакое излучение. На долю обычной материи приходится 4,9% массы Вселенной, на темную материю — 26,8%. Большинство физиков сегодня считает, что темная материя может состоять из тяжелых слабовзаимодействующих частиц, так называемых "вимпов".В 2009 году, как казалось тогда ученым, недавно запущенный гамма-телескоп "Ферми" обнаружил первые следы темной материи в виде загадочного избытка гамма-излучения в центре Млечного Пути, яркость которого в высокоэнергетической части спектра заметно превышала теоретически предсказанные значения. Как предположили тогда ученые, источником этого излучения были распады сталкивающихся "вимпов".С точки зрения астрофизики, опровергнуть эту теорию достаточно легко – для этого необходимо показать, что гамма-фотоны из центра Млечного Пути летят к нам от точечных источников света, которыми могут быть пульсары и другие компактные объекты. В противном случае, если их порождают распадающиеся частицы темной материи, "избыточное" излучение будет распределено по небу равномерно.