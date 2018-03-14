"Бавария" обыграла "Бешикташ" и вышла в 1/4 финала ЛЧ

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Футболисты мюнхенской "Баварии" выиграли у турецкого "Бешикташа" и вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Ответная встреча, прошедшая в Стамбуле в среду, завершилась победой гостей со счетом 3:1. В составе "Баварии" отличились Тиаго Алькантара (на 18-й минуте), Сандро Вагнер (84), а еще один мяч в свои ворота отправил защитник "Бешикташа" Гёкхан Гёнюл (46). У чужих ворот у хозяев поля отметился Вагнер Лав (59).

Первый матч в Мюнхене тоже завершился победой "Баварии"- 5:0.

Жеребьевка пар 1/4 финала Лиги чемпионов состоится 16 марта в швейцарском Ньоне.