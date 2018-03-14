«Без единого шанса»: украинского моряка приговорили к 180 годам тюрьмы в Греции

В понедельник, 12 марта, в Греции очередной украинский моряк получил огромный срок по обвинению в организации перевозки сирийских беженцев.

Греческая судебная система осудила 40-летнего Дениса Бровченко на 180 лет заключения, сообщил украинским СМИ брат осужденного Андрей. Скандал с осуждением украинцев в Греции по подобными обвинениям набрал обороты в феврале 2018 года, когда родные задержанных совместно с представителями офиса омбудсмена дали пресс-конференцию в Киеве и публично обратились за помощью в МИД.

Осужденные и их родственники жалуются, что украинские дипломаты не прилагают соответствующих усилий для помощи морякам. Ведь приговоры, которые им присуждают греческие суды, по их словам, неадекватные.

Они достигают 25–200 лет. Убийцы и наркоторговцы получают гораздо меньшие сроки, а граждане ЕС и турки, задержанные по таким же обвинениям в перевозке нелегалов, отсиживают в греческих тюрьмах лишь по несколько лет. Денис Бровченко высказал предположение, что дипломаты других стран каким-то образом договариваются с Грецией относительно своих осужденных граждан. Об этом он сказал в своем обращении из тюрьмы Коридаллос в Афинах.

Полный текст обращения:

«Все, кого вы видите в этой камере — граждане Украины, заключенные на пожизненый срок. За что? Все были задержаны береговой охраной при перевозке беженцев из Ближнего Востока в Италию морским путем. Сейчас это распостраненная вакансия в Европе.

А вот последствия являются шокирующим сюрпризом для каждого — пожизненное заключение. Самое обидное в этой ситуации, что местные власти не дают возможности оправдать и защитить себя, а представители наших государств (консульство) игнорируют все наши многократные просьбы о помощи, такие как юридическая поддержка или хотя бы визит и консультация.

Мы не знаем, что указано в наших показаниях, по каким статьям нас обвиняют, как защищаться в суде. Все эти моменты, оказывается, не стоят внимания нашего консула, который по долгу службы должен помогать согражданам, попавшим в беду за границей. Именно в беду! Данное видеообращение мы делаем для того, чтобы нас наконец услышало наше государство, наши соотечественники и мировое общество! Никто из нас ранее не имел проблем с законом! Все оказались здесь, помогая людям бежать от войны в Европу, которая их принимает.

Зверское преступление, не так ли? Для сравнения, убийцам и наркоторговцам здесь дают всего несколько лет. Не спорим, закон был нарушен и за это нужно нести наказание, но оно не соизмеримо с содеяным! Быть может правительство пытается напугать потенциальных перевозчиков такими сроками, чтоб другим не повадно было, но ведь результата нет, так как не это решает проблему! Реально на проблему повлияло выделение Евросоюзом средств Турции на пресечение потока беженцев путем создания временных лагерей и депортации. А нас сажают по полной программе, будто мы организаторы, хотя все являемся обманутыми исполнителями. Очень интересный момент: обвиняемые за такие же преступления граждане ЕС или Турции сидят здесь максимум пару лет и освобождаются. То есть с их государствами удалось достичь некой договоренности.

Почему же с нашими это невозможно? Из всего этого напрашивается вывод, что мы здесь консервируемся без единого шанса на оправдание ради чьей-то выгоды. Очень не хочется думать, что наше правительство в курсе, и просто закрывает глаза. Будет ли это обращение скандальным, либо останется не замеченым. В любом случае, терять нам уже нечего…».