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Биржи США и доллар упали из-за политического кризиса в стране


Добавлено: 14 мар 2018 в 12:50, Категория: Экономика
Биржи США и доллар упали из-за политического кризиса в стране

Основные фондовые индексы США и американский доллар снизились на фоне политической нестабильности в стране из-за увольнения госсекретаря Рекса Тиллерсона, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,68% — до 25007,03 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ на 1,02% — до 7511,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 на 0,64% — до 2765,31 пункта.

Курс доллара к основным мировым валютам продолжает снижение и в среду утром, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 10:00 по московскому времени курс евро к доллару рос до 1,2407 доллара за евро с 1,2391 доллара на предыдущих торгах, курс доллара к иене снижался до 106,48 иены за доллар со 106,58 иены на предыдущем закрытии.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) опускался на 0,07% — до 89,61 пункта.
Стоимость золота, наоборот, в ходе сегодняшних торгов незначительно поднимается на фоне ослабления доллара. По состоянию на 10:00 по московскому времени цена апрельского фьючерса на золото на Нью-Йоркской бирже Comex повысилась на 0,08% — до $1328,2 за тройскую унцию.

Более слабый доллар, как правило, положительно влияет на стоимость золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

Ранее во вторник президент США Дональд Трамп отправил в отставку госсекретаря Рекса Тиллерсона, предложив на его должность директора ЦРУ Майка Помпео.

Это не первая крупная отставка в команде Трампа — в начале марта о планах уйти заявил экономический советник президента Гэри Кон, а до него аналогичное решение приняла давняя соратница Трампа, директор Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс.

Аналитики считают, что уход Тиллерсона вносит некоторое беспокойство по поводу того, что это даст «зеленый свет» для тех представителей администрации, которые продвигают меры протекционизма.

Новости появились после выхода статистики по инфляции в США, которая совпала с прогнозами экспертов — в феврале потребительские цены в стране выросли на 0,2% в месячном выражении против роста на 0,5% в январе, а в годовом выражении инфляция составила 2,2% против показателя предыдущего месяца в 2,1%. Инвесторы практически не обратили внимания на внутреннюю статистику.

Теги: ДолларСШАЭкономика Количество просмотров: 197 Новости СМИ2 Новости advert.mirtesen.ru


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Добавлено: 14 мар 2018 в 12:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

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