Более 80% объектов легкой промышленности не прошли проверку Роспотребнадзора

В результате проверки объектов легкой промышленности Роспотребнадзор выписал 5,7 тысяч административных штрафов на сумму свыше 62 млн рублей. Как сообщается на сайте ведомства, нарушения были найдены на 81% объектов.

С сентября по март 2017 года Роспотребнадзор проверил 11,7 тысяч предприятий. Отмечается, что при внеплановых осмотрах эксперты находили нарушения в восьми и десяти случаев. Если же о проверке было известно заранее – в четырех из десяти.

Из более 200 тысяч проверенных партий одежды, белья, детской обуви, меховых изделий в 81 тысяч партий были выявлены нарушения, касающиеся соответствия требованиям технических регламентов таможенного союза.

Более 99% несоответствия касались маркировки продукции или сопроводительных документов.

«Данный факт может свидетельствовать о том, что такая продукция с большой степенью вероятности является контрафактной», — подчеркнули в Роспотребнадзоре. Специалиста также зафиксировали нарушения «по органолептическим (интенсивность запаха), токсикологическим (индекс токсичности, формальдегид) и биологическим показателям (гигроскопичность, воздухопроницаемость)».

В ведомстве уточнили, что 74% импортной продукции легкой промышленности, не отвечающей нормам, произведено в Китае.

В результате проверки с реализации снято свыше 50 тысяч партий продукции.