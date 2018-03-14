Чистый отток капитала из России с начала 2018 года вырос более чем вдвое

Чистый отток капитала из России в январе-феврале вырос в 2,2 раза и составил 9,8 млрд долларов. Об этом сообщается на сайте Центробанка.

Отмечается, что это связано с тем, что частный сектор стал вывозить больше капитала в связи с «ростом иностранных активов прочих секторов». Для сравнения, годом ранее отток капитала из России составлял 4,4 млрд рублей.

Кроме того, в феврале российские фонды потеряли более 100 млн долларов иностранных инвестиций.

При этом международные резервы страны в январе-феврале 2018 года увеличились до 23,7 млрд долларов.

По данным ЦБ, в 2017 году чистый отток капитала из России составил 31,3 миллиарда долларов.