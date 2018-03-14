Деловой стиль: Анджелина Джоли вышла в свет в строгом образе (ФОТО)

Показать меню
Актуально
Марина Александрова, Максим Галкин, Рената Литвинова, Кристина Орбакайте и - 21:56 Марина Александрова, Максим Галкин, Рената Литвинова, Кристина Орбакайте и другие звезды скорбят и вспоминают Олега Табакова Хоккеисты "Нефтяника" выиграли первый матч серии 1/4 финала плей-офф ВХЛ с - 22:01 Хоккеисты Тест FashionTime.ru: девушкой какой эпохи вы могли бы быть - 22:14 Тест FashionTime.ru: девушкой какой эпохи вы могли бы быть В Киеве предложили объявлять дни траура во время похорон погибших в «АТО» - 22:28 В Киеве предложили объявлять дни траура во время похорон погибших в «АТО» Киевсовет предложил объявлять дни траура во время похорон АТОшников - 22:29 Киевсовет предложил объявлять дни траура во время похорон АТОшников Грудинин заявил о наличии у ЦИК документов о закрытии его счетов - 23:00 Грудинин заявил о наличии у ЦИК документов о закрытии его счетов Минтруд подтвердил связь роста зарплат бюджетников с майскими указами - 23:00 Минтруд подтвердил связь роста зарплат бюджетников с майскими указами Евросоюз на полгода продлил антироссийские санкции - 23:01 Евросоюз на полгода продлил антироссийские санкции Энцефалограмма отличает реальные и воображаемые движения - 23:01 Энцефалограмма отличает реальные и воображаемые движения ФАС согласовала покупку акций «Магнита» государственным ВТБ - 23:01 ФАС согласовала покупку акций «Магнита» государственным ВТБ В Подмосковье развернут надувные «Искандеры» - 23:02 В Подмосковье развернут надувные «Искандеры» Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили двустороннее сотрудничество - 23:07 Путин и наследный принц Абу-Даби обсудили двустороннее сотрудничество Росстат зафиксировал снижение смертности от болезней из «майских указов» - 23:13 Росстат зафиксировал снижение смертности от болезней из «майских указов» При посадке в столице Непала разбился пассажирский самолет - 23:13 При посадке в столице Непала разбился пассажирский самолет Хищные насекомые помогают плотоядным растениям добывать азот - 23:14 Хищные насекомые помогают плотоядным растениям добывать азот Матч чемпионата Греции по футболу прервал вооруженный российский бизнесмен - 23:15 Матч чемпионата Греции по футболу прервал вооруженный российский бизнесмен Компания Global Intellect Service представляет уникальный комплекс решений для - 23:22 Компания Global Intellect Service представляет уникальный комплекс решений для вашего бизнеса – UDS Game
» » Деловой стиль: Анджелина Джоли вышла в свет в строгом образе (ФОТО)

Деловой стиль: Анджелина Джоли вышла в свет в строгом образе (ФОТО)


Добавлено: 14 мар 2018 в 21:04, Категория: Шоу-бизнес / Бизнес
Деловой стиль: Анджелина Джоли вышла в свет в строгом образе (ФОТО)
Теперь, когда «Золотой глобус» и «Оскар» позади, Анджелина Джоли может хорошенько отдохнуть в компании своих детей. Что она, собственно, и сделала. На днях голливудскую диву вместе с дочерями Захарой и Вивьен сфотографировали во время шопинга. Энджи несла в руках поддон с напитками, а ее дети – большие пакеты с покупками.

Для прогулки с дочерями актриса выбрала деловой образ: бежевое классическое пальто и замшевые сапоги на каблуке. Наряд она дополнила солнцезащитными очками и серой сумкой.





В Сети ходят слухи, что Анджелина Джоли и Брэд Питт отложили свой бракоразводный процесс на целый год, так что экс-влюбленные официально еще женаты. Ранее инсайдер говорил, что актеры никак не могут прийти к компромиссу в вопросах распределения активов и воспитания детей, которых у пары шестеро: 16-летний Мэддокс, 14-летний Пакс, 12-летняя Захара и 11-летняя Шайло и 9-летние близнецы Нокс и Вивьен.


Материалы по теме:

Анджелина Джоли с детьми отпраздновала Новый год без Брэда Питта в Колорадо
Анджелина Джоли сводила детей на блошиный рынок
Анджелина Джоли сводила в Лувр своих шестерых детей
Брэд Питт разводится с Анджелиной Джоли – СМИ
Добавлено: 14 мар 2018 в 21:04, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Командующий войсками ЮВО проверил береговой ракетный дивизион Черноморского флота

Командующий войсками ЮВО проверил береговой ракетный дивизион Черноморского флота

Скандал в киевском детском саду: воспитанники голодают

Скандал в киевском детском саду: воспитанники голодают

Реформа «Почта России»: Мы приняли «программу воровства» и сократим скорость обслуживания

Реформа «Почта России»: Мы приняли «программу воровства» и сократим скорость обслуживания

В «деле Скрипаля» заподозрили украинский след

В «деле Скрипаля» заподозрили украинский след

Загрузка...



Лента новостей
Украина подготовилась денонсировать договор о дружбе с Россией - 20:00 Украина подготовилась денонсировать договор о дружбе с РоссиейЛуценко: Савченко грозит представление, так как она уже в Испании - 19:50 Луценко: Савченко грозит представление, так как она уже в ИспанииФИФА продлила отстранение главы Бразильской конфедерации футбола - 19:43 ФИФА продлила отстранение главы Бразильской конфедерации футболаГосдеп: Назначение Помпео не повлияют на отношения Москвы и Вашингтона - 19:28 Госдеп: Назначение Помпео не повлияют на отношения Москвы и ВашингтонаMini представил новые складные велосипеды - 19:22 Mini представил новые складные велосипедыПоклонники в шоке: Натали Портман одела годовалую дочь не по погоде - 19:07 Поклонники в шоке: Натали Портман одела годовалую дочь не по погодеИмитация секса голого Тарзана с поклонницей произвела фурор на шоу в Волгодонске - 18:57 Имитация секса голого Тарзана с поклонницей произвела фурор на шоу в ВолгодонскеВ соединениях и воинских частях ЦВО прошел День специалиста технического обеспечения - 18:56 В соединениях и воинских частях ЦВО прошел День специалиста технического обеспеченияМИД Украины намерен денонсировать договор о дружбе с Россией - 18:42 МИД Украины намерен денонсировать договор о дружбе с РоссиейЛавров описал подход к делу Скрипаля словами генпрокурора СССР - 18:36 Лавров описал подход к делу Скрипаля словами генпрокурора СССРЧистый отток капитала из России с начала 2018 года вырос более чем вдвое - 18:35 Чистый отток капитала из России с начала 2018 года вырос более чем вдвое«Новые горизонты» летят к Ультима Туле - 18:35 «Новые горизонты» летят к Ультима ТулеРоссия и Британия обменялись обвинениями во враждебных действиях - 18:35 Россия и Британия обменялись обвинениями во враждебных действияхМедведева предупредили о нехватке лекарств из-за их продажи в магазинах - 18:35 Медведева предупредили о нехватке лекарств из-за их продажи в магазинах
Последние новости
Сенсационная правда из ДНР: выяснилось, как СБУ купила вооружение у Донецка, озвучена цель - 21:23 Сенсационная правда из ДНР: выяснилось, как СБУ купила вооружение у Донецка, озвучена цель Число участников платформы «Россия - страна возможностей» возрастет — Кириенко - 21:21 Число участников платформы «Россия - страна возможностей» возрастет — Кириенко В МВАА прошли первые этапы конкурсного состязания по военной истории - 21:07 В МВАА прошли первые этапы конкурсного состязания по военной истории Проект Auctus – эффективное решение - 20:53 Проект Auctus – эффективное решение «Ташкент» рассказал, как ВСУ «покупают» оружие у «ДНР» - 20:42 «Ташкент» рассказал, как ВСУ «покупают» оружие у «ДНР» В экономике Китая обнаружили признаки наступающего банковского кризиса - 20:30 В экономике Китая обнаружили признаки наступающего банковского кризиса "Салават Юлаев" обыграл "Авангард" в 7-м матче и вышел в 1/4 финала Кубка Гагарина - 20:28 Инсайдеры: Бен Аффлек хочет вернуть Дженнифер Гарнер - 20:15 Инсайдеры: Бен Аффлек хочет вернуть Дженнифер Гарнер Ксению Собачак в прямом эфире довели до слёз во время дебатов - 20:15 Ксению Собачак в прямом эфире довели до слёз во время дебатов Васильева сообщила о росте зарплат преподавателей вузов - 20:02 Васильева сообщила о росте зарплат преподавателей вузов «Газпром» решил вернуть из-за границы сотни своих сотрудников - 20:02 «Газпром» решил вернуть из-за границы сотни своих сотрудников Google решил запретить рекламу виртуальных валют - 20:02 Google решил запретить рекламу виртуальных валют Кудринский ЦСР предложил полностью снять валютный контроль - 20:01 Кудринский ЦСР предложил полностью снять валютный контроль
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"