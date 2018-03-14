Ди Франческо: игроки "Ромы" знали, что "Шахтер" рано или поздно ошибется в матче ЛЧ

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Футболисты итальянской "Ромы" в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с донецким "Шахтером" знали, что соперник рано или поздно допустить ошибку и смогли воспользоваться этим, заявил главный тренер римлян Эусебио Ди Франческо.

"Рома", уступившая 1:2 в гостях, во вторник в ответном матче на своем поле обыграла "Шахтер" со счетом 1:0 и благодаря голу на выезде вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов.

"Моя команда сегодня играла сосредоточенно. Возможно, мы не показали высокого качества в последней трети, но мы знали, что рано или поздно они совершат ошибку, и мы должны будем этим воспользоваться. В первом матче мы допустили несколько ошибок, и соперник воспользовался большинством из них. Больше всего мне понравилось то, что я увидел в раздевалке, так как это была победа, добытая мужчинами, единой группой, которая движется вперед", - приводит Football Italia слова Ди Франческо, сказанные в эфире Mediaset Premium.

Жеребьевка четвертьфинальных пар Лиги чемпионов пройдет 16 марта в швейцарском Ньоне.

"Если мы покажем такое же отношение и решимость в матчах с любым соперником, то сможем далеко пройти по турниру", - отметил тренер "Ромы".