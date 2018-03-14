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Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались после двух лет отношений


Добавлено: 14 мар 2018 в 01:00, Категория: Шоу-бизнес
Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались после двух лет отношений

Джиджи Хадид и Зейн Малик

Увы, 22-летняя Джиджи Хадид и 25-летний Зейн Малик решили разойтись. Поклонники пары узнали эту печальную новость в соцсети. Бывшие возлюбленные, чей роман продлился более двух лет, рассказали о своем расставании в Twitter.

У нас с Джиджи были невероятно нежные и веселые отношения. Уважаю и люблю ее как женщину и друга, – написал Зейн.

Зейн Малик и Джиджи Хадид

Спустя одиннадцать минут Джиджи опубликовала в соцсети свое заявление, повторив дружеские слова экс-бойфренда:

Сообщения о расставании часто кажутся безличными, потому что нельзя описать словами, что вместе испытали двое людей. Бесконечно благодарна за любовь, время и уроки, которые мы с Зейном разделили,

– написала Джиджи.

Хадид и Малик начали встречаться в ноябре 2015 года. Летом 2017-го они вместе снялись для обложки Vogue, а чуть ранее модель снялась в клипе певца на песню Pillowtalk.

Первым новостью поделился блогер ReginaPhalange.



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Добавлено: 14 мар 2018 в 01:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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