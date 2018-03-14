Джиджи Хадид и Зейн Малик расстались после двух лет отношений

Джиджи Хадид и Зейн Малик

Увы, 22-летняя Джиджи Хадид и 25-летний Зейн Малик решили разойтись. Поклонники пары узнали эту печальную новость в соцсети. Бывшие возлюбленные, чей роман продлился более двух лет, рассказали о своем расставании в Twitter.

У нас с Джиджи были невероятно нежные и веселые отношения. Уважаю и люблю ее как женщину и друга, – написал Зейн.

Зейн Малик и Джиджи Хадид

Спустя одиннадцать минут Джиджи опубликовала в соцсети свое заявление, повторив дружеские слова экс-бойфренда:

Сообщения о расставании часто кажутся безличными, потому что нельзя описать словами, что вместе испытали двое людей. Бесконечно благодарна за любовь, время и уроки, которые мы с Зейном разделили,

– написала Джиджи.

Хадид и Малик начали встречаться в ноябре 2015 года. Летом 2017-го они вместе снялись для обложки Vogue, а чуть ранее модель снялась в клипе певца на песню Pillowtalk.

Первым новостью поделился блогер ReginaPhalange.