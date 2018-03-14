Экологическая катастрофа под Киевом (ФОТО)

В среду, 14 марта, в селе Тарасовка, что под Киевом, прорвало дамбу, из-з чего вода из озера с фильтратом, которое расположено неподалеку от мусорной свалки, затопила близлежащие села.

Об этом написал Юрий Середа на странице сообщества Тарасовка и Новое в Facebook.

«Экологическая катастрофа в Тарасовке и Крюковщине! Вода с фильтратом из озера фильтрата, что находится у Тарасовской свалки, прорвала дамбу и течет в направлении Тарасовки, Юровки и Виты-Почтовой», — написал он.

Пользователи тут же стали комментировать увиденное.

«Внезапно и неожиданно»,

«Интересно! Где живет господин Председатель и элита, к ним дотечет?!»,

«Бог не теленок… все получат по заслуге — рано или поздно… не они, так их потомки», — пишут они.