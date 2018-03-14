Элла Суханова любуется собой на удачном фото

Люблю, когда торчат эти косточки, мне кажется это смотрится очень се*суально. А ещё мне очень нравится моё родимое пятнышко, оно очень маленькое, но красиво расположено на бедре. Я его не сразу полюбила, одно время хотелось даже сделать там татуировку, но хорошо, что во время одумалась, и моё тело осталось чистым. А ещё, как же все таки решает ракурс, тут мои длинные ноги не кажутся уж такими длинными, какие-то коротыши вообще смотрятся.