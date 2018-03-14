Люблю, когда торчат эти косточки, мне кажется это смотрится очень се*суально. А ещё мне очень нравится моё родимое пятнышко, оно очень маленькое, но красиво расположено на бедре. Я его не сразу полюбила, одно время хотелось даже сделать там татуировку, но хорошо, что во время одумалась, и моё тело осталось чистым. А ещё, как же все таки решает ракурс, тут мои длинные ноги не кажутся уж такими длинными, какие-то коротыши вообще смотрятся.
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Новости » Шоу-бизнес » Элла Суханова любуется собой на удачном фото
Элла Суханова любуется собой на удачном фото
Добавлено: 14 мар 2018 в 14:07, Категория: Шоу-бизнес
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Автор: Вадим Карасев
Добавлено: 14 мар 2018 в 14:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: life-dom2
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