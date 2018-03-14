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Энрике Иглесиас впервые рассказал об их с Анной Курниковой детях


Добавлено: 14 мар 2018 в 03:50, Категория: Шоу-бизнес
Энрике Иглесиас впервые рассказал об их с Анной Курниковой детях

Энрике Иглесиас с ребенком

В конце прошлого года 42-летний Энрике Иглесиас и 36-летняя Анна Курникова впервые стали родителями. Звездная пара тщательно скрывала предстоящее пополнение в семье, а когда двойня появилась на свет, открыто радовалась новому этапу в жизни. С тех пор певец, которого переполняет радость отцовства, время от времени делится с поклонниками эмоциями.

На недавнем концерте в Будапеште Иглесиас со сцены рассказал фанатам о детях и любимой девушке.

Энрике Иглесиас

Примерно 12 недель назад я стал отцом. И с абсолютной уверенностью могу назвать две самые главных вещи – это любовь к детям, очень сильно люблю их. На самом деле три вещи: еще я люблю свою девушку и чертовски люблю вас, ребята, которые пришли сегодня!– произнес артист.

Энрике Иглесиас с ребенком

На прошлой неделе Энрике опубликовал в Instagram видеоролик с дочерью, показав, как сильно любит ее. По данным прессы, двойняшки Люси и Николас родились 16 декабря в Майами.

Анна Курникова с ребенком



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Добавлено: 14 мар 2018 в 03:50, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: spletnik

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