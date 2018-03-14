Есмантович: ЦСКА указывает КХЛ на судейские ошибки, но реакции нет

МОСКВА, 14 мар – РИА Новости, Александр Рогулев. Президент московского хоккейного клуба ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что армейская команда указывает КХЛ на судейские ошибки, но обратной реакции со стороны лиги нет.

ЦСКА вышел в четвертьфинал Кубка Гагарина, обыграв в серии 1/8 финала плей-офф КХЛ московский "Спартак" - 4-0. В четвертом матче серии нападающий армейцев Иван Телегин на последней минуте игры заработал 10+20 минут штрафа. После матча главный тренер ЦСКА Игорь Никитин назвал арбитров бессовестными людьми.

"Месседжа арбитрам у меня нет уже, потому что они бесполезны. Есть ошибки, мы их собираем и подаем в лигу. Обратных действий мы не видим, буду узнавать об этой ситуации на ближайшем совете директоров", - сказал Есмантович журналистам.