Федеральная программа по развитию транспортной системы скорректирована

С 14 марта в силу вступило постановление Правительства, которым в федеральную программу по развитию транспортной системы внесены изменения.

В частности, в документе в новой редакции изложены правила предоставления и распределения субсидий регионам на реализацию мероприятий подпрограмм «Дорожное хозяйство» и «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание».

В первой из них, в частности, к условиям выделения средств отнесено заключение соглашения о предоставлении субсидии. Условие о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования при этом исключено.

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