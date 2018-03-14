Федеральная программа по развитию транспортной системы скорректирована

С 14 марта в силу вступило постановление Правительства, которым в федеральную программу по развитию транспортной системы внесены изменения.
В частности, в документе в новой редакции изложены правила предоставления и распределения субсидий регионам на реализацию мероприятий подпрограмм «Дорожное хозяйство» и «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание».
В первой из них, в частности, к условиям выделения средств отнесено заключение соглашения о предоставлении субсидии. Условие о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования при этом исключено.
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