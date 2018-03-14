ФХР открыла дело по инциденту с участием главы профсоюза игроков КХЛ Коваленко

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Федерация хоккея России (ФХР) на своем официальном сайте объявила о начале разбирательства по инциденту с участием главы профсоюза игроков КХЛ Андрея Коваленко в матче Кубка вызова среди ветеранов.

Отмечается, что 9 марта в матче любительского турнира "Кубок вызова-2018" в подмосковном Одинцове нападающий Коваленко, недовольный решением судьи, ударил главного арбитра встречи Владислава Киселева. СМИ сообщали, что арбитру потребовалась госпитализация.

"Согласно кодексу этики ФХР, все субъекты хоккея России должны вести себя в соответствии с принципами достоинства, честности, лояльности и сознательности во всех отношениях, включая отношения спортивного, экономического, морально-нравственного характера, и не вредить репутации хоккея. Руководствуясь принципами кодекса этики ФХР и в связи с обращением организаторов турнира, ФХР начала производство в отношении Коваленко по факту указанного нарушения", - говорится в сообщении пресс-службы.

ФХР приняла во внимание обращение Киселева в правоохранительные органы на действия Коваленко.