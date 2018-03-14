ФИФА продлила отстранение главы Бразильской конфедерации футбола

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. ФИФА на 45 дней продлила запрет президенту Бразильской конфедерации футбола (CBF) Марко Поло дель Неро заниматься любой деятельностью, связанной с футболом, на международном и национальном уровнях, сообщается на сайте ФИФА.

Отмечается, что решение было принято комитетом по этике ФИФА по просьбе главы следственной палаты комитета. Кроме того, следственная палата начала в отношении дель Неро разбирательство.

Дель Неро является одним из фигурантов дела о коррупции в ФИФА. Чиновник, которому предъявлены обвинения в участии в мошеннических схемах, связанных с получением взяток в обмен на выгодные контракты на продажу телеправ на футбольные турниры, опровергает все обвинения.

ФИФА 15 декабря отстранила дель Неро на 90 дней с возможностью продления санкций.