Горловка: Массовые беспорядки и граната — полиция задержала 60 человек (ВИДЕО)

В Горловке сотрудники полиции задержали группу несовершеннолетних, собиравшихся выяснять отношения в безлюдном месте.

Об этом «Русской Весне» рассказали в Центре общественных связей МВД Донецкой Народной Республики.

Не смотря на попытки задержанных ввести правоохранителей в заблуждение, стражи порядка установили, что драка была организована и скоординирована посредством социальных сетей.

Массовое побоище могло обернуться трагедией, которую предотвратили вовремя прибывшие стражи порядка. Сотрудники полиции изъяли у задержанных бинты, кастеты и ручную гранату.

В данный момент сотрудники полиции устанавливают обстоятельства инцидента и степень вины лиц, к нему причастных. Правоохранители призывают родителей не пренебрегать своими обязанностями и активно интересоваться жизнью своих детей: просматривать социальные сети, изучить круг общения и интересы ребенка.

Помните, что при обнаружении взрывоопасных предметов либо при поступлении информации о лицах, незаконно их сберегающих, вы должны немедленно сообщить о данном факте сотрудникам полиции, обратившись в ближайший орган внутренних дел либо по телефону 102.