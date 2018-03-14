«Хотя я не могу двигаться, в своем сознании я свободен», — Стивен Хокинг о физике, жизни и любви (ФОТО, ВИДЕО)

Английский физик-теоретик Стивен Хокинг, скончавшийся сегодня утром на 77-м году жизни, прославился не только как выдающийся ученый и популяризатор науки, но и как настоящий жизнелюб, пример несокрушимости человеческого духа.

Хокинг известен прежде всего как популяризатор науки и автор книги «Краткая история времени», которая разошлась 10-миллионным тиражом.

Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

В 1963 году у 22-летнего Хокинга диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС). Врачи тогда считали, что жить ему осталось два-три года.

Однако их прогнозы не оправдались, ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей.

Даже полностью парализованный, Хокинг вел активную жизнь — занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.

Оставляя за скобками его научную деятельность, нельзя не признать, что Стивен Хокинг стал для миллионов примером оптимизма и несокрушимости человеческого духа.

И сегодня совсем нелишним будет вспомнить его цитаты: о выживании человечества, интеллекте и любви.

«Человек — единственное животное, которое знает, что его ожидает смерть, и единственное, которое сомневается в ее окончательности».

«Жизнь была бы трагической, если бы не была забавной».

«Там, где есть жизнь, есть надежда».

«Люди не найдут на вас времени, если вы всегда сердиты и на что-то жалуетесь».

«Когда мне исполнилось 12, один из моих друзей поспорил с другим на мешок конфет, что из меня ничего не выйдет. Не знаю, разрешился ли естественным путем этот спор и в чью пользу».

«Одно из базовых правил вселенной в том, что ничего нет идеального. Идеального просто не существует… Без изъянов не существовали бы ни вы, ни я».

«Я просто ребенок, который не вырос. Я продолжаю спрашивать „как?” и „почему?”. И волей случая я нахожу ответы».

«Думаю, у человечества есть шанс существовать достаточно долго, чтобы колонизировать солнечную систему».

«Я заметил, что даже люди, которые настаивают, что все преопределено, и мы ничего не можем изменить, смотрят по сторонам перед тем, как перейти дорогу».

«Думаю, что выживание человеческой расы будет висеть от ее способности найти новый дом где-то во вселенной, потому что возрастает риск, что бедствие разрушит Землю».

«Люди, которые кичатся своим IQ, — лузеры».

«У тихих людей самый громкий ум».

«У человека есть право покончить с собой, но это всегда огромная ошибка. Каким тяжелым ни была бы жизнь, всегда есть то, что ты можешь сделать и в чем преуспеть».

«Интеллект — это способность адаптироваться к изменениям».

«Мне нравится наука, но и мультики тоже».

«Хотя я не могу двигаться и должен общаться через компьютер, в своем сознании я свободен».

«Штука в том, что умные люди кажутся людям тупым просто сумасшедшими».

«Если мы посмотрим на самих себя, то увидим, как разумная форма жизни может превратиться в то, с чем бы не хотелось сталкиваться».

«Меня удивляет, насколько мы бываем равнодушными относительно физики, космоса, вселенной и философии нашего существования, нашей цели и назначения. Вокруг нас просто бешеный мир. Будьте интересными».

«Во-первых, смотрите на небо, а не себе под ноги. Во-вторых, никогда не предавайте своего дела. Работа придает смысл, помогает найти цель, без нее жизнь пуста. В-третьих, если вам повезло найти любовь, всегда помни о ней и не пренебрегайте ею».

«Я не боюсь смерти, но умирать не спешу».