«Хотя я не могу двигаться, в своем сознании я свободен», — Стивен Хокинг о физике, жизни и любви (ФОТО, ВИДЕО)

Показать меню
Актуально
Парубий призвал усилить охрану Рады из-за угрозы терактов с «минометами и - 16:43 Парубий призвал усилить охрану Рады из-за угрозы терактов с «минометами и гранатами» Олег Табаков умер в возрасте 82 лет - 16:49 Олег Табаков умер в возрасте 82 лет Равшана Куркова стала новым лицом кампании Reebok - 16:50 Равшана Куркова стала новым лицом кампании Reebok Украину ждет много реформ перед вступлением в НАТО, - нардеп - 17:00 Украину ждет много реформ перед вступлением в НАТО, - нардеп Entry-poll: лидеры мнений обсудили преимущества и недостатки основных - 17:22 Entry-poll: лидеры мнений обсудили преимущества и недостатки основных кандидатов в президенты России В СМИ обсуждают переписку Колина Ферта с бывшим любовником его жены - 17:35 В СМИ обсуждают переписку Колина Ферта с бывшим любовником его жены Мы постараемся найти баланс в переговорах с МВФ, - Порошенко - 17:36 Мы постараемся найти баланс в переговорах с МВФ, - Порошенко «Народный фронт» требует принять закон о защите украинского языка - 17:42 «Народный фронт» требует принять закон о защите украинского языка Фирмино и Виллиан вызваны в сборную Бразилии на матчи с командами России и - 17:50 Фирмино и Виллиан вызваны в сборную Бразилии на матчи с командами России и Германии Прогноз астролога Василисы Володиной на неделю: эти три знака Зодиака смогут - 17:56 Прогноз астролога Василисы Володиной на неделю: эти три знака Зодиака смогут схватить удачу за хвост Путин рассказал о ключевых направлениях для экспорта российской продукции - 17:57 Путин рассказал о ключевых направлениях для экспорта российской продукции «Зачем нам разведка, если хлеба не будет», — Путин - 18:00 «Зачем нам разведка, если хлеба не будет», — Путин Путин прокомментировал покушение на Скрипаля - 18:15 Путин прокомментировал покушение на Скрипаля Прощание с Табаковым состоится в МХТ имени Чехова - 18:15 Прощание с Табаковым состоится в МХТ имени Чехова Умер французский кутюрье Юбер де Живанши - 18:15 Умер французский кутюрье Юбер де Живанши Порошенко рассказал о планах по взысканию средств с «Газпрома» - 18:15 Порошенко рассказал о планах по взысканию средств с «Газпрома» Участники акции в поддержку депутата Слуцкого оказались сотрудниками ЛДПР - 18:16 Участники акции в поддержку депутата Слуцкого оказались сотрудниками ЛДПР
» » «Хотя я не могу двигаться, в своем сознании я свободен», — Стивен Хокинг о физике, жизни и любви (ФОТО, ВИДЕО)

«Хотя я не могу двигаться, в своем сознании я свободен», — Стивен Хокинг о физике, жизни и любви (ФОТО, ВИДЕО)


Добавлено: 14 мар 2018 в 15:21, Категория: Новости на сегодня
«Хотя я не могу двигаться, в своем сознании я свободен», — Стивен Хокинг о физике, жизни и любви (ФОТО, ВИДЕО)

Английский физик-теоретик Стивен Хокинг, скончавшийся сегодня утром на 77-м году жизни, прославился не только как выдающийся ученый и популяризатор науки, но и как настоящий жизнелюб, пример несокрушимости человеческого духа.

Хокинг известен прежде всего как популяризатор науки и автор книги «Краткая история времени», которая разошлась 10-миллионным тиражом.

Он занимался изучением проблемы возникновения космологической сингулярности — первичного состояния Вселенной, из которого она, согласно теории Большого взрыва, непрерывно расширяется.

В 1963 году у 22-летнего Хокинга диагностировали боковой амиотрофический склероз (БАС). Врачи тогда считали, что жить ему осталось два-три года.

Однако их прогнозы не оправдались, ученый продолжил научную работу, дважды женился и стал отцом троих детей.

Даже полностью парализованный, Хокинг вел активную жизнь — занимался наукой, преподавал, выступал с докладами, общаясь с миром с помощью компьютерного синтезатора речи.

Оставляя за скобками его научную деятельность, нельзя не признать, что Стивен Хокинг стал для миллионов примером оптимизма и несокрушимости человеческого духа.

И сегодня совсем нелишним будет вспомнить его цитаты: о выживании человечества, интеллекте и любви.

«Человек — единственное животное, которое знает, что его ожидает смерть, и единственное, которое сомневается в ее окончательности».

«Жизнь была бы трагической, если бы не была забавной».

«Там, где есть жизнь, есть надежда».

«Люди не найдут на вас времени, если вы всегда сердиты и на что-то жалуетесь».

«Когда мне исполнилось 12, один из моих друзей поспорил с другим на мешок конфет, что из меня ничего не выйдет. Не знаю, разрешился ли естественным путем этот спор и в чью пользу».

«Одно из базовых правил вселенной в том, что ничего нет идеального. Идеального просто не существует… Без изъянов не существовали бы ни вы, ни я».

«Я просто ребенок, который не вырос. Я продолжаю спрашивать „как?” и „почему?”. И волей случая я нахожу ответы».

«Думаю, у человечества есть шанс существовать достаточно долго, чтобы колонизировать солнечную систему».

«Я заметил, что даже люди, которые настаивают, что все преопределено, и мы ничего не можем изменить, смотрят по сторонам перед тем, как перейти дорогу».

«Думаю, что выживание человеческой расы будет висеть от ее способности найти новый дом где-то во вселенной, потому что возрастает риск, что бедствие разрушит Землю».

«Люди, которые кичатся своим IQ, — лузеры».

«У тихих людей самый громкий ум».

«У человека есть право покончить с собой, но это всегда огромная ошибка. Каким тяжелым ни была бы жизнь, всегда есть то, что ты можешь сделать и в чем преуспеть».

«Интеллект — это способность адаптироваться к изменениям».

«Мне нравится наука, но и мультики тоже».

«Хотя я не могу двигаться и должен общаться через компьютер, в своем сознании я свободен».

«Штука в том, что умные люди кажутся людям тупым просто сумасшедшими».

«Если мы посмотрим на самих себя, то увидим, как разумная форма жизни может превратиться в то, с чем бы не хотелось сталкиваться».

«Меня удивляет, насколько мы бываем равнодушными относительно физики, космоса, вселенной и философии нашего существования, нашей цели и назначения. Вокруг нас просто бешеный мир. Будьте интересными».

«Во-первых, смотрите на небо, а не себе под ноги. Во-вторых, никогда не предавайте своего дела. Работа придает смысл, помогает найти цель, без нее жизнь пуста. В-третьих, если вам повезло найти любовь, всегда помни о ней и не пренебрегайте ею».

«Я не боюсь смерти, но умирать не спешу».



Материалы по теме:

Умер Стивен Хокинг
Стивена Хокинга выписали из больницы после обследования
В Риме госпитализирован известный ученый Стивен Хокинг
Стивен Хокинг попал в больницу в Риме
Добавлено: 14 мар 2018 в 15:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: rusvesna

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Путин прибыл с визитом в Дагестан

Путин прибыл с визитом в Дагестан

Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона

Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона

Правительство одобрило обмен данными в интересах армий стран СНГ

Правительство одобрило обмен данными в интересах армий стран СНГ

Трамп «снял» Тиллерсона с поста Госсекретаря, выражая благодарность

Трамп «снял» Тиллерсона с поста Госсекретаря, выражая благодарность

Загрузка...



Лента новостей
У военного упала шапка на церемонии встречи Порошенко с президентом Австрии - 14:56 У военного упала шапка на церемонии встречи Порошенко с президентом АвстрииНАТО отказалась воевать с РФ из-за отравленного в Великобритании Скрипаля - 14:44 НАТО отказалась воевать с РФ из-за отравленного в Великобритании СкрипаляСписок отелей, завышающих цены к ЧМ-2018, удвоился за две недели - 14:42 Список отелей, завышающих цены к ЧМ-2018, удвоился за две неделиВ Нацбанке назвали дату, когда бумажные гривны заменят на монеты - 14:29 В Нацбанке назвали дату, когда бумажные гривны заменят на монетыБолее 80% объектов легкой промышленности не прошли проверку Роспотребнадзора - 14:16 Более 80% объектов легкой промышленности не прошли проверку РоспотребнадзораНиколай Лебедев снимет шестую экранизацию «Мастера и Маргариты» - 14:16 Николай Лебедев снимет шестую экранизацию «Мастера и Маргариты»Посольство РФ попросит допустить сотрудников к Юлии Скрипаль - 14:16 Посольство РФ попросит допустить сотрудников к Юлии СкрипальСделайте свой корпоратив веселее и интереснее - 14:15 Сделайте свой корпоратив веселее и интереснееПесков рассказал о планах Путина на 19 марта - 14:15 Песков рассказал о планах Путина на 19 мартаВолодин назвал санкционную политику Запада агонией - 14:15 Володин назвал санкционную политику Запада агониейСуд узаконил отказ «дочке» Siemens в аресте поставленных в Крым турбин - 14:15 Суд узаконил отказ «дочке» Siemens в аресте поставленных в Крым турбинЭлла Суханова любуется собой на удачном фото - 14:07 Элла Суханова любуется собой на удачном фотоШоу Филиппа Киркорова в Мэдисон-Сквер-Гардене - 14:01 Шоу Филиппа Киркорова в Мэдисон-Сквер-ГарденеИтоги 4-го дня Mercedes-Benz Fashion Week Russia - 13:57 Итоги 4-го дня Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Последние новости
СМИ сообщили о подготовке высылки дипломатов РФ из Великобритании - 16:36 СМИ сообщили о подготовке высылки дипломатов РФ из Великобритании Тереза Мэй высылает российских дипломатов - 16:35 Тереза Мэй высылает российских дипломатов Консульский сбор за шенгенскую визу решили повысить на 20 евро - 16:35 Консульский сбор за шенгенскую визу решили повысить на 20 евро СБ ООН соберется обсудить дело Скрипаля вечером 14 марта - 16:35 СБ ООН соберется обсудить дело Скрипаля вечером 14 марта Украина запретила спортсменам участвовать в российских соревнованиях - 16:34 Украина запретила спортсменам участвовать в российских соревнованиях Силовые ведомства РФ закупили продукцию взламывающей iPhone компании - 16:34 Силовые ведомства РФ закупили продукцию взламывающей iPhone компании Украина может увеличить свое присутствие в миротворческих миссиях, - Порошенко - 16:21 Украина может увеличить свое присутствие в миротворческих миссиях, - Порошенко Министр обороны России обратился с приветственным словом к участникам конференции по искусственному - 16:07 Министр обороны России обратился с приветственным словом к участникам конференции по искусственному интеллекту В ГУР МОУ отметили угрожающую ситуацию в Горловке из-за затопления шахт - 16:00 В ГУР МОУ отметили угрожающую ситуацию в Горловке из-за затопления шахт Федерация мигрантов активно противодействует терроризму в преддверии выборов - 15:50 Федерация мигрантов активно противодействует терроризму в преддверии выборов На YouTube состоялась премьера клипа Кравца на новый трек «Танго обниманго» - 15:49 На YouTube состоялась премьера клипа Кравца на новый трек «Танго обниманго» ФХР открыла дело по инциденту с участием главы профсоюза игроков КХЛ Коваленко - 15:42 ФХР открыла дело по инциденту с участием главы профсоюза игроков КХЛ Коваленко «Хотя я не могу двигаться, в своем сознании я свободен», — Стивен Хокинг о физике, жизни и любви - 15:21 «Хотя я не могу двигаться, в своем сознании я свободен», — Стивен Хокинг о физике, жизни и любви (ФОТО, ВИДЕО)
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"