Имитация секса голого Тарзана с поклонницей произвела фурор на шоу в Волгодонске. Сергей Глушко, более известный как Тарзан, в настоящее время гастролирует с новой программой. Все шоу Тарзана отличает страсть, сексуальность, возбуждающие движения. Так и новая программа не стала исключением.

В Международный женский день муж Наташи Королевой сделал сюрприз поклонницам из города Волгодонска. Прямо на сцене с одной из дам он имитировал секс. Стоит отметить, что гостья шоу, которую выбрал Тарзан себе в помощницы, всячески ему подыгрывала.

Известно, что представление было закрытым. Но кто-то из присутствующих сумел снять происходящее на видео. Ролик, конечно, попал в Сеть. Пользователи пришли в шок. Одни недоумевали, как его супруга терпит подобное. Другие же оправдали артиста тем, что это его работа и ничего особенного они в этом ролике не нашли.