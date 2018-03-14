Инсайдеры: Бен Аффлек хочет вернуть Дженнифер Гарнер

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

С момента расставания Бена Аффлека и Дженнифер Гарнер прошло уже больше двух лет (развелись же супруги лишь год назад), и до недавнего момента казалось, что они расставили все точки над "i" в своих отношениях. Актер закрутил новый роман, а его бывшая супруга заявляла, что ей и вовсе неинтересно ходить на свидания. При этом они вместе продолжили воспитывать своих троих детей (двухлетнюю Вайолет, шестилетнего Сэмюэля и девятилетнюю Серафину) и даже собирались на семейные праздники. Однако, как сообщают инсайдеры, Бен и Дженнифер решили дать своим отношениям второй шанс. Попытки вернуть жену, по словам анонимных источников, Аффлек предпринимал еще после развода.

Он умолял ее вернуться несколько раз,

— говорит инсайдер.

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

И несмотря на то что актер стал встречаться с Линдсэй Шукус, в беседе друзьям 45-летний Аффлек признавался, что все еще любит Дженнифер и очень хочет ее вернуть.

Линдсэй Шукус и Бен Аффлек

В какой-то момент это примирение казалось возможным. 45-летняя Гарнер помогла бывшему супругу в тяжелый для него период — когда он проходил лечение от алкогольной зависимости в реабилитационном центре (а было это в конце прошлого года), она каждый день навещала его и оказывала ему всяческую поддержку.

Все выглядело очень позитивно. Дженнифер проявляла заботу, и оба они хотели, чтобы все наладилось,

— продолжает инсайдер. Он добавил, что сейчас актер "продолжает работать над собой и очень следит за своим здоровьем".

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер

Дженнифер Гарнер и Бен Аффлек с детьми

Другой же источник говорит, что Дженнифер о воссоединении с бывшим супругом и не думает и уже даже стала ходить на свидания с другими мужчинами.

Бен разбил ей сердце, и она была в ужасном эмоциональном состоянии. Однако пришло время двигаться дальше. Сейчас она готова к новым отношениям,

— заключил он.

Дженнифер Гарнер