Ирина Донцова считает, что пару Майи и Леши исключили из конкурса не справедливо

Майю и Лешу несправедливо вышибли из конкурса, поскольку в данный момент из всех пар, которые находятся на проекте, они самые стабильные, а их отношения — долгие! Не считая Иосифа и Саши, потому что их я не вижу достаточно крепкой парой — Йося даже в ближайшее время не собирается рассматривать свадьбу с Черно… А вот Леша и Майя собираются создавать семью, думают о детях и в дальнейшем планируют жить вместе.Я даже не могу обсуждать другие пары, потому что они однодневки. Из более или менее достойных только Витя с Таней Мусульбес. А вот, например, Яббаров и Алена… Мне смешно! Мне поступает большое количество сообщений, чтобы нашу пару вернуть обратно. Обидно за несправедливость.Ребята были расстроены до глубины души! Да и процентное соотношение было смешное! Зрителей в студии, которые сидели в первом ряду и голосовали, всего было 17 человек. Мне кажется, был даже неправильный подсчет голосов чисто математически. А вопросы на детекторе были провокационные, с подковыркой, заранее закрытые и рассчитанные на то, чтобы дестабилизировать внутреннюю ситуацию Леши. Конечно, у меня изначально были подозрения, когда Леша подарил шубу. И я выдвинула такую версию, что он мог изменить, но я не считаю, что он действительно изменил. Этого не было, я уверена!