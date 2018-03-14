Истек срок британского ультиматума России из-за Скрипаля

В полночь по лондонскому времени истек срок предъявленного России премьер-министром Терезой Мэй ультиматума. Она потребовала от Москвы объяснить причины того, что экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль был отравлен производившимся в СССР боевым нервно-паралитическим веществом.

Пресс-секретарь российского посольства в Лондоне сообщил Reuters, что Москва не стала отвечать на ультиматум.

«Россия не будет отвечать на ультиматум Лондона до тех пор, пока не получит образцы химического вещества», — заявил пресс-секретарь. Он подчеркнул, что Россия непричастна к инциденту и готова отвечать на любые санкционные меры.

Напомним, накануне в МИД РФ был вызван посол Великобритании, которому был заявлен решительный протест в связи с прозвучавшими обвинениями. Ему также были предъявлены требования о предоставлении образцов отравляющего вещества.

12 марта Тереза Мэй заявила о «высокой вероятности» того, что Россия в ответе за отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

14 марта Совет национальной безопасности Великобритании рассмотрит меры, которые могут быть применены к Росси. Ранее сообщалось, что Лондон угрожал массированной кибератакой на российские компьютерные сети. Также рассматривался вариант бойкота Чемпионата мира по футболу.