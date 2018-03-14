Кашпировский подал в суд на Первый канал

Анатолий Кашпировский подал иск к Первому каналу из-за показанного в передаче «Вечерний Ургант» коллажа из его фотографий и изображений кота. Об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что иск о защите чести, достоинства и деловой репутации будет рассмотрен в закрытом режиме. Из-за болезни представителя Кашпировского заседание перенесли на середину апреля.

Коллаж с изображениями Кашпировского был использован в юмористическом сюжете о «коте-экстрасенсе» из Благовещенска.



По словам представителя истца, основные претензии Кашпировского связаны с тем, что в сюжете его назвали экстрасенсом, хотя тот настаивает, что он психотерапевт. Он требует от телеканала компенсацию в 500 тысяч рублей, а также опровержения.

Представители Первого канала отказались признавать исковые требования Кашпировского, заявив, что не сообщали никаких утверждений или фактов.