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Крупнейший в мире телескоп обнаружил 11 новых пульсаров


Добавлено: 14 мар 2018 в 02:22, Категория: В мире
Крупнейший в мире телескоп обнаружил 11 новых пульсаров
Китайский радиотелескоп FAST (Five hundred meter Aperture Spherical Telescope), который на данный момент является крупнейшим в мире, с момента запуска смог обнаружить 11 новых пульсаров, сообщила во вторник Государственная астрономическая обсерватория Китая.

Как сообщает газета China Daily, с момента запуска телескопа в сентябре 2016 года он обнаружил 51 звезду, которые по своим характеристикам сходны с пульсарами, и 11 из них были подтверждены обсерваториями других стран, как новые пульсары.
Пульсары — вращающиеся с высокой скоростью нейтронные звезды, которые испускают строго периодические импульсы электромагнитного излучения. Ученые, впервые обнаружившие их в конце 1960-х годов, из-за такой периодичности сигналов приняли их за "голоса" внеземных цивилизаций. Однако эта особенность импульсов является следствием вращения пульсара — исходящие от его магнитных полюсов пучки электромагнитного излучения при вращении регулярно "задевают" Землю.


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Телескоп FAST: в поисках внеземных цивилизаций
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Добавлено: 14 мар 2018 в 02:22, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: gogetnews

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