Кудринский ЦСР предложил полностью снять валютный контроль

Возглавляемый экс-министром финансов РФ Алексеем Кудриным Центр стратегических разработок (ЦСР) подготовил очередной доклад о реформе валютного контроля в России, где предложил отменить его как таковой, передает РБК со ссылкой на документ.

По мнению экспертов ЦСР, сохранившийся после «частичной» либерализации валютного регулирования в 1990-2000-х годах «запретительный характер» регулирования препятствует трансграничному бизнесу и достижению «макроэкономических целей по устойчивости рубля».

В докладе перечислены восемь проблем, связанных с валютным регулированием в РФ, — отсутствующее в странах ОЭСР и требующее упразднения понятие «валютный резидент», требование к этим «резидентам» отчитываться по зарубежным счетам, запрет зачислять средства от продажи имущества и ценных бумаг на зарубежные счета, требования по репатриации полученной компаниями по внешнеторговым контрактам валюты, запрет валютных операций между резидентами, чрезмерно жесткая ответственность за нарушения валютного законодательства, избыточная сложность системы администрирования валютного контроля, а также препятствование развитию Евразийского экономического союза.

Ранее о необходимости либерализовать валютный контроль заявлял министр экономического развития РФ Максим Орешкин, который считает нынешнюю ситуацию в этой сфере страдающей от «рудиментов», препятствующих активизации торговли и мешающих ведомствам полноценно обмениваться информацией о валютных операциях.

Минфин в январе предложил отменить штрафы для экспортеров за просрочку получения выручки от нерезидентов менее чем на 30 дней, а также частично снизить взыскания от суммы невозвращенных средств — с нынешних, по словам министра финансов Антона Силуанова, «драконовских» 75–100% до 33–50%.