Культ личности, армия и хакеры: CNN о «секрете могущества» Путина (ВИДЕО)

Американским «экспертам» не дают покоя успехи президента России на внутриполитической и международной арене. Агентство CNN в надежде «раскрыть секрет могущества» Путина называет его составляющими три основных инструмента: информационные технологии, военную мощь государства и культ личности, армия и IT.

«Некоторые люди заявляют, что Владимир Путин, возможно, самый могущественный человек в мире, но в чём источник его силы?

Путин обладает тремя основными инструментами: информационными технологиями, военной мощью и культом личности. Вместе они создают сеть влияния, которая часто оказывается весьма эффективной….

Огромная мощь России в области как государственного, так и преступного хакерства... отслеживалась ещё во времена СССР, когда университеты страны были призваны готовить инженеров мирового уровня.

Сила Путина также во многом укрепляется за счёт контроля, который он лично осуществляет над многочисленными войсками. Значительная часть вооружения, в том числе ядерного, представляет собой советское наследие, так что Путин вкладывает огромные средства в его модернизацию...