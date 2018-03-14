Лавров описал подход к делу Скрипаля словами генпрокурора СССР

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил об отсутствии у РФ мотивов для отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля, который лежит в коме в британской больнице после воздействия нервно-паралитического газа.

«Вчера и в наших, и в западных СМИ было представлено множество аргументов в пользу того, что как раз у России никаких мотивов и быть не могло. А могли они быть, и наверняка были, у тех, кто хотел бы продолжать русофобскую кампанию во всех без исключения сферах человеческой деятельности», — цитирует Лаврова «Интерфакс».

Лондон в этой ситуации руководствуется принципом, согласно которому «подозрение — царица доказательств», считает министр иностранных дел РФ.

Но, по его словам, «так дело не пойдет», и Россия будет «отстаивать международное право», тем более в условиях отсутствия аргументов у своих «партнеров». Лавров подчеркнул, что «без предъявлений конкретных фактов придется отвечать за откровенную попытку грубо ввести в заблуждение мировую общественность».

Нынешнюю стратегию Лондона министр сравнил с деятельностью советского генерального прокурора Андрея Вышинского, который любил говорить, что «признание — царица доказательств». «В этом случае нашим британским коллегам, да и тем, кто их голословно начинает поддерживать, даже не зная результатов расследования, которое еще не завершено, в этом случае для них даже этого мало», — отметил глава российского МИДа.

Он также констатировал отсутствие прогресса в вопросе организации совместного британско-российского расследования отравления Скрипаля — и даже регресс. «Мы так и не получили никакого официального запроса от Лондона», — ответил Лавров на соответствующий вопрос журналистов. Он в очередной раз подтвердил, что РФ готова ответить на британский запрос — но только сформулированный «на основе своих обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия», которая требует обращения к «компетентным органам страны, о подозрении которой идет речь». Такого запроса из Лондона не поступало, напомнил министр.

«Более того, представитель Соединенного Королевства в Организации по запрещению химического оружия стал спрашивать нашего представителя, зачем мы вовлекаем в этот разговор тематику о запрещении химоружия. Достаточно, мол, того, что министр иностранных дел Великобритании пригласил российского посла и все ему сказал», — возмутился глава внешнеполитического ведомства РФ.