Лена Хромина высказалась о новенькой Кате Родиной

Девочка пришла ниочемная, некрасивая. Все, что у нее хорошего — это миловидный взгляд и постоянный смех. Мне она не конкурентка. Да, она не типаж Сэма, но в ней есть то, чего не хватает мне. У меня превышен порог депрессии, а эта девочка смеется над каждым словом. Может, это болезнь, может, она сама такая… Но у нее некрасивая улыбка, кривой нос и зубы, зато она постоянно улыбается и излучает позитив. И я считаю, что сейчас Сэму как раз этого не хватает. Боюсь, что он посмотрит на нее и увидит, что могут быть девушки с лучшим характером.Не знаю, как отойти от депрессии. Сэм мне запрещает ругаться, драться, оскорблять, и поэтому я очень сильно сдерживаюсь. Я бы давно уже взяла эту Катю за волосы и вытащила за периметр. Когда кто-то думает о Сэме, меня это уже напрягает! Мне предложили улететь на Остров, чтобы я не убила эту девочку. Я торжественно пообещала, что никого убивать, бить или трогать не стану, потому что мне это запрещает Сэм. Если мое не трогают, я могу общаться дружелюбно. Я даже могу помочь, поделиться расческой, но если тронут мое без моего ведома, то всем будет плохо.