Луценко: ГПУ готовится снять неприкосновенность еще с двух нардепов

Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, что в ближайшее время в Верховную Раду будет подано представление о снятии неприкосновенности с двух народных депутатов. Об этом передает Громадське.

«Я не могу называть фамилии, но одно касается препятствия журналистской деятельности, произошедшее прямо в стенах парламента, а второе – незаконного обогащения», – сказал он.

По словам Луценко, ГПУ таким образом пытается «очистить депутатские ряды».

Ранее Юрий Луценко заявил, что будет вынужден внести представление на народного депутата Надежду Савченко, если она не явится на допрос.

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