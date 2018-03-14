Луценко: Савченко грозит представление, так как она уже в Испании

Генпрокурор Юрий Луценко внесет в парламент представление о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко, если она не явится на допрос в СБУ.

Луценко отметил: «Настойчивая просьба прибыть на допрос. Сегодня на этот допрос Савченко не прибыла. Как и не прибыла на заседание Европарламента, которое она вчера посещала. По ориентировочным данным, она сейчас находится уже на территории Испании».

При этом он призвал Савченко прибыть 15 марта в 11:00 на допрос в СБУ: «Если она этого не сделает, я как генеральный прокурор Украины имею достаточно оснований и полномочий, чтобы внести в Верховную Раду Украины представление о снятии депутатской неприкосновенности, задержании и аресте этого народного депутата».