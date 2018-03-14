Лукин назвал молодёжную политику приоритетом для государства

Член Совета Федерации от Воронежской области Сергей Лукин назвал успешную реализацию молодёжной политики безусловным приоритетом для государства.

«Молодёжь — основная сила страны, её главный стратегический и кадровый ресурс. Успешная реализация молодёжной политики является для нашего государства безусловным приоритетом», — сказал сенатор на торжественном открытии Форума молодёжных парламентов Центрального федерального округа (ЦФО), состоявшемся в Воронежской областной Думе.

По его словам, речь идёт о целом комплексе экономических, социальных вопросов, проблемах демографии, образования, трудоустройства молодёжи, обеспечения молодых семей доступным качественным жильём. «Это продолжение стратегической линии нашего государства на инвестиции в человеческий капитал. Те, кому сегодня восемнадцать, двадцать, тридцать лет, в сорок, а может быть, и раньше — станут главными действующими лицами по реализации планов развития России», — отметил он.

Лукин сообщил, что в настоящее время экспертный совет при Совете Федерации разрабатывает закон о молодежной политике совместно с молодёжной палатой. «Ведь молодёжную политику практически невозможно представить без самой молодёжи. Поэтому вовлечение молодых людей в общественно-политическую жизнь страны является для нас первостепенной задачей», — заметил парламентарий.

На двухдневном Форуме молодёжных парламентов ЦФО будут представлены различные методики и практики регионов, в том числе проект «Энергия молодежи». Темами обсуждения станут проблемы трудоустройства молодых людей в современных реалиях, законотворческая работа молодёжных парламентов России.

Участники форума, в том числе, планируют разработать поправки в законодательство по трудоустройству молодёжи, а также — положение о Молодёжном совете при полномочном представителе президента в ЦФО.

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