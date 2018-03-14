Малый ракетный корабль ТОФ «Разлив» провёл электронные пуски крылатых ракет по надводным целям

Малый ракетный корабль (МРК) Тихоокеанского флота «Разлив» (ТОФ) в акватории Авачинского залива выполнил ряд боевых упражнений, предусмотренных планом отработки морских элементов курсовой задачи К-2.

Решая задачи по защите корабля от средств воздушного нападения противника, комендоры МРК провели артиллерийскую стрельбу по воздушной мишени.

Далее корабль осуществил практическую постановку радиоэлектронных помех и провёл учение по нанесению ракетного удара главным комплексом по надводным целям условного противника, в ходе которого провёл электронные пуски крылатых ракет.

Днём ранее МРК успешно выполнил артиллерийскую стрельбу по морскому буксируемому щиту.