Манчини: вратарь "Зенита" Лунев готов сыграть с "Лейпцигом" в ЛЕ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 мар — РИА Новости, Тарас Барабаш. Главный тренер петербургского "Зенита" Роберто Манчини заявил, что голкипер Андрей Лунев готов сыграть с немецким "Лейпцигом" в Лиге Европы.

"Зенит" сыграет с "Лейпцигом" в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы 15 марта. В первом матче немецкий клуб победил со счетом 2:1. Лунев получил повреждение перед игрой чемпионата России с "Ростовом" (0:0).

"Лунев готов к матчу, решение по участию в игре Далера Кузяева мы примем завтра перед игрой с "Лейпцигом", - сказал Манчини журналистам.