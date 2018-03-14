Мария Аронова узаконила отношения с гражданским мужем

Актриса Мария Аронова вышла замуж за своего избранника, начальника транспортного отдела Театра Вахтангова Евгения Фомина. До этого пара прожила 20 лет в гражданском браке.

Мария Аронова отметила свой 46-й день рождения. На снимках с торжества, попавших в социальные сети, на пальцах актрисы и ее избранника многие поклонники заметили обручальные кольца. "Свадьба в день рождения", - подписала артистка публикацию в Instagram.

На празднике присутствовали и коллеги Марии. Актер Михаил Полицеймако также опубликовал снимок в Instagram, на котором Аронова и Фомин режут свадебный торт. Фотографию артист сопроводил хэштегом "молодожены".

Мария Аронова и Евгений Фомин прожили в гражданском браке 20 лет. Избранник актрисы принял ее сына от первого брака как родного. В 2004 году у пары родилась дочь Серафима.

Фото: Instagram / @mikhailpolitseimako