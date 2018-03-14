Медведева предупредили о нехватке лекарств из-за их продажи в магазинах

Члены Торгово-промышленной палаты (ТПП) направили главе российского правительства Дмитрию Медведеву письмо, в котором выразили опасения по поводу возможной нехватки рецептурных лекарств в аптеках страны, сообщают ознакомившиеся с документом «Известия».

«Это произойдет, если будет принят законопроект, разрешающий продавать в магазинах безрецептурные препараты. Часть аптек не выдержит конкуренции и закроется», — пересказывает газета содержание письма.

В ТПП подчеркнули, что упомянутый законопроект создаст исключительные условия для торговых организаций, а это противоречит нормам добросовестной конкуренции.

В Минпромторге напомнили, что 17 января завершилось общественное обсуждение законопроекта, и сейчас ведомство обобщает и анализирует собранные мнения. «Реализация инициативы может спровоцировать рост объемов контрафактной продукции на российском фармрынке, а также привести к порче лекарств, так как в продуктовых магазинах сложно обеспечить надлежащие условия хранения», — цитируют «Известия» мнение источника в министерстве.

Участники рынка опасаются, что принятие законопроекта приведет к массовому закрытию небольших аптек. В частности, гендиректор сети аптек «Ригла» Александр Филиппов предупредил о неизбежном закрытии свыше 700 аптек.

Инициативу передачи продовольственным магазинам права торговли безрецептурными лекарствами выдвинул вице-премьер Игорь Шувалов, она обсуждалась в правительстве с 2014 года, а в конце 2017 года Минпромторг по поручению главы кабмина разработал соответствующий законопроект.