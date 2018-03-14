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Мемория. Наина Ельцина


Добавлено: 14 мар 2018 в 08:42, Категория: Новости на сегодня
Мемория. Наина Ельцина

14 марта 1932 года родилась Наина Ельцина, вдова первого президента России.

Личное дело

Наина Иосифовна Ельцина (имя при рождении Анастасия Иосифовна Гирина, 86 лет) родилась в деревне Титовка Оренбургской области. Ее отец служил на железной дороге, мать занималась воспитанием шестерых детей, из которых Наина была самой старшей. Официально девочку звали Анастасией, но все в семье называли ее Наей или Наиной. В 25 лет она поменяла документы, став Наиной и по паспорту.

Ее родители были старообрядцами, в семье под запретом находились выпивка и брань.

Окончив школу в 1950 году, Наина поступила на строительный факультет Уральского политехнического института (ныне Уральский федеральный университет имени Ельцина). Во время учебы познакомилась с Борисом Ельциным.

В 1955 году получила диплом и уехала по распределению в Оренбург, в трест «Водоканал», который занимался эксплуатацией очистных сооружений. Ельцин остался в Свердловске, где работал в тресте «Уралтяжтрубстрой». В течение следующего года они переписывались, а в 1956 году поженились.

«Мы переписывались со многими институтскими друзьями, — рассказывала Наина Иосифовна. — Боря стал писать мне сразу. О своих делах. О своих чувствах. О том, что скучает по мне. Я думала, что он пишет не мне одной. Даже спросила об этом наших сокурсниц. Оказалось, что, кроме меня, он никому не писал».

Летом 1956 года Ельцин в составе сборной по волейболу приехал на зональные соревнования в Куйбышев. Туда Наину вызвали телеграммой: «У Бориса плохо с сердцем, срочно приезжай».

«И вот он стоит, живой и здоровый. "Что с сердцем?" — спрашиваю я. "Болит. Очень. От любви к тебе", — отвечает он с улыбкой до ушей.

Помню, как я на него закричала, — нашел чем шутить. "Иначе ты никогда бы не приехала", — сказал он. Был прав: не приехала бы», — вспоминала супруга первого президента.

В семье родились две дочери — в 1957 году Елена, в 1960-м — Татьяна.

Ельцины жили в Свердловске. Наина проектировала очистные сооружения и фильтровальные станции, работала руководителем проекта в свердловском отделении проектного института «Водоканалпроект».

В 1985 году вместе с мужем, к тому времени — первым секретарем Свердловского обкома КПСС, переехала в Москву.

Вскоре Ельцин стал секретарем ЦК по вопросам строительства, затем — первым секретарем Московского горкома партии.

В 1991—1999 годах, когда он избирался президентом РСФСР — России, Наина Ельцина была первой леди страны. Она сопровождала мужа в поездках, посещала школы, больницы, занималась благотворительностью.

После смерти мужа в 2007 году Наина Ельцина многое сделала для увековечения памяти о нем.

В 2015 году в Екатеринбурге был открыт «Ельцин Центр», при котором действует музей первого российского президента и архив. Наина Ельцина входит в состав попечительского совета центра.

В 2017 году Наина Ельцина выпустила книгу воспоминаний «Личная жизнь».

Наина Иосифовна с Борисом Ельциным в день его 75-летия ITAR-TASS/Wikimedia Commons

Чем знаменита

Вдова первого российского президента Бориса Ельцина, одна из самых узнаваемых женщин России. Наина Ельцина всегда открыто поддерживала супруга, вспоминала: «Про него говорили: вот, он меняет премьеров, зачем это нужно? А это был его поиск, его личная ответственность перед собой и перед страной. Он сам, видимо, очень рано понял, что у него времени мало, что он не успеет всего и должен оставить после себя кого-то».

Наина Ельцина входит в состав попечительского совета екатеринбургского «Ельцин Центра», она автор книги воспоминаний о жизни с первым президентом страны.

О чем надо знать

Сорокалетний юбилей свадьбы Наина и Борис Ельцины встретили в больнице. В сентябре 1996 года у жены президента была операция на почке. А глава государства готовился к операции на сердце.

«И вдруг заходят [дочери] Таня и Лена с мужьями, с огромным букетом цветов и блюдечком. А на блюдечке — два колечка: для меня и Бори. Я удивленно спрашиваю у них: "Вы что?!" А потом я вспомнила! Сорок лет со дня нашей свадьбы! Смотрю, у Лены с Таней слезы в глазах стоят, обо мне и говорить нечего. Вот так мы отпраздновали сороковую годовщину свадьбы, а потом отметили и пятидесятую», — рассказывала Наина Ельцина.

Прямая речь:

О смене имени (фрагмент из книги «Личная жизнь», цитата по 7days.ru): «С моим именем тоже своя история. По паспорту я была записана Анастасией. А в семье меня называли Ная. Мой папа Ося почему-то решил, что я обязательно буду учительницей, — почему он так решил, не знаю. Он так задумал, когда я еще совсем была маленькая. И стал представлять: как же меня дети в школе станут называть? "Анастасия Иосифовна? Ну никто не выговорит. Гораздо лучше — Ная, Наина". Так меня папа всегда и называл, так звали подруги и все вообще. Я уже стала взрослой, работала в проектном институте. Доходило до смешного. Однажды в комнату заходит главный инженер нашего института и обращается ко мне: "Анастасия Иосифовна!" А я никак не реагирую. Он не понимает, в чем дело. Девочки говорят: "Ная, это тебя!" Я обернулась, стало жутко неловко.

И в командировках было неудобно. В командировочном удостоверении написано Анастасия Иосифовна, а коллеги называют Наиной. И вот идем однажды с работы, обсуждаем эту ситуацию. И девчонки говорят: "Да что тут такого, зайди в ЗАГС и поменяй имя. Только и всего". Я так и сделала. С тех пор окончательно стала Наиной Иосифовной. Это было совершенно спонтанное решение, даже с Борисом не посоветовалась».

О начале отношений с Ельциным (там же): «Я сейчас думаю: это были какие-то удивительные чувства, как будто нас тянуло друг к другу, но и у него была полная свобода, и у меня. И так прошли все наши институтские годы.

Потом на пятом курсе была защита диплома. Мы расставались. Было ясно — надолго, может, навсегда. И вот тут он и сказал, что меня любит и хочет на мне жениться. А потом говорит:

— Пусть пройдет этот год, мы проверим наши чувства...

Отвечаю:

— Ну хорошо, давай проверим...

Я абсолютно не хотела за него замуж и не думала, что выйду. Уехала совершенно спокойной... Эти слова меня не перевернули, я не стала строить никаких планов. <…>

Уже когда мы поженились, я встретила случайно на улице свою однокурсницу. И вдруг эта знакомая говорит:

— Ты знаешь, а Борька-то женился!

Я спрашиваю спокойно:

— Да? А на ком?

— На такой-то, — и называет нашу общую подругу. Я отвечаю:

— Ну что ж, поздравь и от меня тоже. Очень за него рада.

Мы попрощались, и я пошла домой. Потом мы над этой историей много смеялись. Ну а что я должна была сказать? Нет, он женился на мне?».

Борис Ельцин о благотворительности супруги («Президентский марафон»): «Когда Наина едет в детский дом, или в детскую лечебницу, или в больницу к любимой актрисе, она никогда никому об этом не рассказывает.

Она искренне считает благотворительность, добрые дела своим частным делом.

С одной стороны, это абсолютно правильная позиция Я бы поступал точно так же. С другой…

Наина очень много занималась детьми, которые страдают неизлечимой болезнью, приводящей в раннем возрасте почти к полному распаду личности. Если бы об этом знала страна, я думаю, и другие захотели бы последовать ее примеру.

Но она всегда чуралась публичности.

Эти черты ее характера — скромность, такт, человечность — люди чувствуют по тем немногочисленным и очень немногословным интервью, которые она давала телевидению, по тем ее редким появлениям на публике, когда она сопровождала меня.

Чувствуют — и тянутся к ней».

О семье («Московский комсомолец», март 2017): «Семья у нас большая, восемнадцать человек. У меня три внука, три внучки и пять правнуков. Внуки уже взрослые, у них тоже дети, только младшая внучка Маша учится в школе в Англии, сама захотела. И правнуки так быстро растут! Все уже школьники, учатся в разных школах Москвы. Один правнук школу уже заканчивает. Учатся все хорошо, очень редко я к ним в школу хожу, в основном внучки — Катя и Маша — занимаются школьными делами своих детей. Иногда ходила к ним в детские сады на праздники. Почти каждое воскресенье все приезжают ко мне домой на обед. И это для меня большая радость. Я живу жизнью всей нашей семьи и переживаю за каждого».

О счастье (там же): «Вообще я прожила счастливую жизнь, У меня был замечательный муж — яркий, сильный, красивый, даривший мне радость каждый день нашей совместной жизни. У меня дети — о которых можно только мечтать, внуки и правнуки приносят мне радость. Я счастливая жена, мама, бабушка. Я об этом не мечтала, но так в моей жизни случилось».

7 фактов о Наине Ельциной



Наине Ельциной приписывали отношения с Юрием Гагариным: будущий космонавт будто бы ухаживал за ней, когда учился в авиационном училище в Оренбурге. Сама она это опровергала: «12 апреля 1961 года я сидела дома с ребенком. По радио вдруг сообщение, что человек полетел в космос. А дальше я слышу, это Юрий Гагарин и он мой земляк, он из Оренбурга! Я схватила ребенка и побежала к соседке Клаве. Я и говорю ей: "Представляешь, человек в космосе — это мой земляк! Он из Оренбурга. Может быть, я его в Оренбурге когда-нибудь и видела?!" Это все, что я ей сказала. Я ведь не была знакома с Гагариным».



После официальной смены имени с Анастасии на Наину Ельцин, по ее словам, почти год называл ее «девушкой» в знак протеста.



Поначалу Наина хотела поступать в медицинский институт в Оренбурге, но школьные друзья в последнюю минуту уговорили ее поступить в Свердловский политех.



На свадьбе Ельциных у молодоженов не было обручальных колец. Свадьбу проводили в складчину, молодым подарили холодильник. «После ЗАГСа, в котором были только наши свидетели, мы пришли в общежитие, где жил Боря. И разбили все, что было: стаканы, тарелки! Стеклом был усыпан весь пол. На счастье! Наверное, поэтому счастье и было», — рассказывала жена президента.



У дочерей Ельциных родились по три ребенка. Муж старшей дочери Елены — Валерий Окулов долгое время руководил «Аэрофлотом», затем был замминистра транспорта (по ноябрь 2017 года). Младшая дочь Татьяна замужем за Валентином Юмашевым — в 1997—1998 годах он руководил администрацией президента. Сама Татьяна Юмашева была советником Ельцина, она глава Фонда первого президента России. Этот фонд выдает стипендии талантливым молодым теннисистам.



Наина Ельцина, по ее словам, любит классическую музыку и романсы, смотрит канал «Культура» и новости по ТВ — «надо же знать жизнь страны, без этого никак».



Поддерживает отношения со школьными и институтскими подругами. Часто приезжает в Екатеринбург, где находится «Ельцин Центр».

Материалы о Наине Ельциной:

Страница в Википедии

Биографическая справка РИА Новости

Статья о Наине Ельциной на РИА Новости

Справка ТАСС



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Добавлено: 14 мар 2018 в 08:42, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: polit.ru

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