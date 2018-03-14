МИД РФ ответил Терезе Мэй назвавшей Лаврова "не достойным своего поста"

МИД Российской Федерации ответил Терезе Мэй на критику в адрес министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова.

Так, Тереза Мэй, глава британского правительства, заявила, что Сергей Лавров «не достоин своего поста».

На что Мария Захарова, возглавляющая Департамент печати и информации в МИД РФ, ответила, что оценивать работу российского министра может только глава РФ – президент. Удел Терезы Мэй – оценивать работу министра иностранных дел Соединенного Королевства Великобритании: Бориса Джонсона.

Ранее мы сообщали, что Лондон выслал российских дипломатов. 23 работника дипмиссии должны покинуть Британию в течение недели.