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» » МИД РФ ответил Терезе Мэй назвавшей Лаврова "не достойным своего поста"

МИД РФ ответил Терезе Мэй назвавшей Лаврова "не достойным своего поста"


Добавлено: 14 мар 2018 в 16:41, Категория: Политика
МИД РФ ответил Терезе Мэй назвавшей Лаврова "не достойным своего поста"

МИД Российской Федерации ответил Терезе Мэй на критику в адрес министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова.

Так, Тереза Мэй, глава британского правительства, заявила, что Сергей Лавров «не достоин своего поста».

На что Мария Захарова, возглавляющая Департамент печати и информации в МИД РФ, ответила, что оценивать работу российского министра может только глава РФ – президент. Удел Терезы Мэй – оценивать работу министра иностранных дел Соединенного Королевства Великобритании: Бориса Джонсона.

Ранее мы сообщали, что Лондон выслал российских дипломатов. 23 работника дипмиссии должны покинуть Британию в течение недели.



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Добавлено: 14 мар 2018 в 16:41, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: u-f

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