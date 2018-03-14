МИД РФ посулил Британии скорый ответ на «грубую провокацию»

Российское внешнеполитическое ведомство обвинило премьер-министра Великобритании Терезу Мэй в «беспрецедентно грубой провокации, подрывающей основы нормального межгосударственного диалога между нашими странами», говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД РФ.

В министерстве назвали обвинения в причастности России к отравлению экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, пострадавших от воздействия нервно-паралитического газа в британском городе Солсбери, «фальшивым предлогом» для применения «мер наказания» в отношении Москвы.

В заявлении МИД РФ отмечается, что Британия провела расследование инцидента «односторонними методами», тем самым «в очередной раз попытавшись развязать огульную антироссийскую кампанию».

Ответные меры не заставят себя ждать, предупредили во внешнеполитическом ведомстве.