МИД РФ: США присутствуют в Афганистане для влияния на страны региона

США находятся в Афганистане, чтобы оказывать влияние на соседние страны.

Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ, глава Второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов. Его слова привели РИА Новости.

Спецпредставитель считает, что Вашингтон в Афганистане в первую очередь пытается контролировать и влиять на политические процессы в близлежащих странах. Также США проецируют свои силы на конкурентов, Россию, Китай и Иран в первую очередь. Белый дом в этом регионе планирует дестабилизировать обстановку с переносом в РФ, считает Кабулов.