МИД РФ: США присутствуют в Афганистане для влияния на страны региона

Показать меню
Актуально
Как хозяева мира освобождают Землю от лишних людей - 11:35 Как хозяева мира освобождают Землю от лишних людей Карина Пронина совершила ошибку? - 11:49 Карина Пронина совершила ошибку? Экс-футболист "Ливерпуля" Каррагер плюнул в болельщика "МЮ" и его дочь - 11:50 Экс-футболист Дональд Трамп об отношениях с женой на фоне скандала с его изменами: "Мелании - 11:56 Дональд Трамп об отношениях с женой на фоне скандала с его изменами: Боевики ограничили поездки жителей из Луганска - 12:00 Боевики ограничили поездки жителей из Луганска У России — третье золото на Паралимпиаде-2018 - 12:01 У России — третье золото на Паралимпиаде-2018 Врау. іo: новый платежный агрегатор - 12:12 Врау. іo: новый платежный агрегатор Рейсы в Каир появились в расписании Домодедово - 12:13 Рейсы в Каир появились в расписании Домодедово Скворцова пообещала наладить поставки обезболивающего в регионы - 12:13 Скворцова пообещала наладить поставки обезболивающего в регионы Страховщики попросили усложнить покупку электронного ОСАГО - 12:14 Страховщики попросили усложнить покупку электронного ОСАГО СМИ узнали о назначении в Кремль победителей «Лидеров России» - 12:14 СМИ узнали о назначении в Кремль победителей «Лидеров России» Пять человек погибли при падении вертолета в Нью-Йорке - 12:14 Пять человек погибли при падении вертолета в Нью-Йорке Эксперт Илья Гращенков: Россия подготовилась к блокаде банковской системы SWIFT - 12:14 Эксперт Илья Гращенков: Россия подготовилась к блокаде банковской системы SWIFT Новый клип на песню Delicate: Тейлор Свифт стала невидимой и села на шпагат - 12:21 Новый клип на песню Delicate: Тейлор Свифт стала невидимой и села на шпагат Украина намерена построить космодром в Австралии - 12:35 Украина намерена построить космодром в Австралии СМИ сообщили о планах Мэй по введению санкций против РФ из-за Скрипаля - 12:35 СМИ сообщили о планах Мэй по введению санкций против РФ из-за Скрипаля Стэнфордский университет отказался отправлять студентов в Россию - 12:36 Стэнфордский университет отказался отправлять студентов в Россию
» » МИД РФ: США присутствуют в Афганистане для влияния на страны региона

МИД РФ: США присутствуют в Афганистане для влияния на страны региона


Добавлено: 14 мар 2018 в 10:00, Категория: Россия
МИД РФ: США присутствуют в Афганистане для влияния на страны региона

США находятся в Афганистане, чтобы оказывать влияние на соседние страны.

Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ, глава Второго департамента Азии российского МИД Замир Кабулов. Его слова привели РИА Новости.

Спецпредставитель считает, что Вашингтон в Афганистане в первую очередь пытается контролировать и влиять на политические процессы в близлежащих странах. Также США проецируют свои силы на конкурентов, Россию, Китай и Иран в первую очередь. Белый дом в этом регионе планирует дестабилизировать обстановку с переносом в РФ, считает Кабулов. 



Материалы по теме:

МИД Российской Федерации: ИГ наращивает свою численность в Афганистане
МИД России: ИГИЛ наращивает свою мощь в Афганистане
В МИД РФ раскритиковали США за силовой подход к урегулированию в Афганистане
Кабулов: команде Трампа придется сотрудничать с Россией по Афганистану
Добавлено: 14 мар 2018 в 10:00, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
По материалам: fapnews

Добавить комментарий
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

Популярное на сегодня
еще новости
Алена Савкина абсолютно не верит Илье Яббарову

Алена Савкина абсолютно не верит Илье Яббарову

«Надежда Савченко сбежала в Россию», – заявили в Верховной Раде

«Надежда Савченко сбежала в Россию», – заявили в Верховной Раде

Конгресс США просит еще 700 млн долларов на «защиту» выборов от РФ

Конгресс США просит еще 700 млн долларов на «защиту» выборов от РФ

В России внезапно скончался известный актер и режиссер

В России внезапно скончался известный актер и режиссер

Загрузка...



Лента новостей
Умер Стивен Хокинг - 09:01 Умер Стивен ХокингВалентин Катасонов: Российский рубль – это перекрашенный доллар - 08:43 Валентин Катасонов: Российский рубль – это перекрашенный долларТрамп пообещал создать Космические силы США - 08:42 Трамп пообещал создать Космические силы СШАМемория. Наина Ельцина - 08:42 Мемория. Наина ЕльцинаУмер физик Стивен Хокинг - 08:41 Умер физик Стивен ХокингИстек срок британского ультиматума России из-за Скрипаля - 08:41 Истек срок британского ультиматума России из-за СкрипаляПамфилова пригласила Навального в ЦИК - 08:41 Памфилова пригласила Навального в ЦИКВ Одессе «благодаря» Савченко вышел на свободу еще один террорист - 08:21 В Одессе «благодаря» Савченко вышел на свободу еще один террористВ Петербурге продлят линию маршрута аэроэкспресса - 07:49 В Петербурге продлят линию маршрута аэроэкспрессаМалый ракетный корабль ТОФ «Разлив» провёл электронные пуски крылатых ракет по надводным целям - 07:43 Малый ракетный корабль ТОФ «Разлив» провёл электронные пуски крылатых ракет по надводным целямМОЛНИЯ: Умер Стивен Хокинг - 07:29 МОЛНИЯ: Умер Стивен ХокингИрина Донцова считает, что пару Майи и Леши исключили из конкурса не справедливо - 07:28 Ирина Донцова считает, что пару Майи и Леши исключили из конкурса не справедливоРакетный катер Тихоокеанского флота поразил корабельной артиллерией морские и воздушные цели - 07:15 Ракетный катер Тихоокеанского флота поразил корабельной артиллерией морские и воздушные целиПорошенко обратился к "Большой семерке" из-за выборов в Крыму - 07:14 Порошенко обратился к
Последние новости
Американский сенатор призвал объявить РФ «спонсором терроризма» - 11:32 Американский сенатор призвал объявить РФ «спонсором терроризма» СМИ узнали о предоставлении охраны российским политэмигрантам в Великобритании - 11:32 СМИ узнали о предоставлении охраны российским политэмигрантам в Великобритании Российский горнолыжник завоевал серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде - 11:32 Российский горнолыжник завоевал серебро в гигантском слаломе на Паралимпиаде Половина наследства основателя IKEA пойдет на развитие севера Швеции - 11:31 Половина наследства основателя IKEA пойдет на развитие севера Швеции Дутерте заявил о выходе Филиппин из Международного уголовного суда - 11:31 Дутерте заявил о выходе Филиппин из Международного уголовного суда Москве пообещали ледяной дождь и гололед ближе к вечеру - 11:31 Москве пообещали ледяной дождь и гололед ближе к вечеру Разведчики ЦВО учатся корректировать контрбатарейную стрельбу с помощью БПЛА - 11:21 Разведчики ЦВО учатся корректировать контрбатарейную стрельбу с помощью БПЛА Огромный Астероид прилетит к Земле 18 марта: какую опасность он несет - 11:02 Огромный Астероид прилетит к Земле 18 марта: какую опасность он несет Культ личности, армия и хакеры: CNN о «секрете могущества» Путина (ВИДЕО) - 10:43 Культ личности, армия и хакеры: CNN о «секрете могущества» Путина (ВИДЕО) Путин продолжит игру мышцами после выборов, – эксперт - 10:42 Путин продолжит игру мышцами после выборов, – эксперт Российские миротворцы в рамках стартующего тактико-специального учения совершили марш в - 10:21 Российские миротворцы в рамках стартующего тактико-специального учения совершили марш в Оренбургскую область МИД РФ: США присутствуют в Афганистане для влияния на страны региона - 10:00 МИД РФ: США присутствуют в Афганистане для влияния на страны региона Тотальная диктатура: Школьников закуют в оковы «электронной биографии» - 09:49 Тотальная диктатура: Школьников закуют в оковы «электронной биографии»
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Статьи Другое Москва
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2016,
Информационное агенство "NewsTes"