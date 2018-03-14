МИД Украины намерен денонсировать договор о дружбе с Россией

Министерство иностранных дел Украины подготовило предложения о выходе страны из органов СНГ и денонсации договора о дружбе с Россией. Об этом сообщила народный депутат от Блока Петра Порошенко Светлана Залищук в среду, 14 марта.

«Министр Павел Климкин на нашем комитете по иностранным делам анонсировал, что МИД подготовил предложения для президента относительно выхода из органов СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничеств и партнерстве между Украиной и Россией», — написала Залищук на своей странице в соцсети.

По ее словам, на вопрос о том, когда можно ожидать таких действий, Климкин отетил, что это «решение главы государства».