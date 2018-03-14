Миллер: Мы готовы выслушать предложения Украины по транзиту

Украина должна доказывать целесообразность продолжения транзита газа через ее территорию. Об этом заявил председатель правления корпорации «Газпром» Алексей Миллер на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым, передают РИА Новости.

«В текущих условиях важно отметить, что украинская сторона должна доказывать экономическую эффективность и целесообразность продолжения транзита газа через территорию Украины. Мы готовы выслушать предложения», — сказал Миллер.

Ранее сообщалось, что Миллер назвал сроки расторжения контрактов между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Фото: ТАСС