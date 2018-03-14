Милонов: Тереза Мэй хочет развязать новую «холодную войну» с Россией

Тема: Отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в попытке порвать дипломатические связи с Россией пытается развязать вторую «холодную войну», заявил «Парламентской газете» член Комитета Госдумы по международным делам Виталий Милонов («Единая Россия»).

«То, что устроила сейчас Мэй — это попытка повторить успех своего предшественника Уинстона Черчилля, который ровно 72 года назад, 5 марта 1946 года произнес свою знаменитую речь в американском Фултоне, в которой выдвинул идею создания англо-американского союза для борьбы с «мировым коммунизмом во главе с Советской Россией». Таким образом премьер-министр Великобритании пытается развязать вторую «холодную войну», — сказал депутат. Читайте по теме

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Он уверен, что Тереза Мэй использует приёмы Адольфа Гитлера конца 30-х годов прошлого века.

14 марта премьер-министр Соединённого Королевства Тереза Мэй в выступлении перед членами британского парламента объявила, что Британия приостанавливает все двусторонние контакты с Российской Федерацией и отзывает приглашение посетить Лондон главе МИД России Сергею Лаврову. Кроме того, Британия высылает 23 российских дипломата.

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