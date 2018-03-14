Mini представил новые складные велосипеды

Британскии? бренд Mini представил новую версию фирменных складных велосипедов. Универсальныи? складнои? велосипед Mini всегда можно взять с собои?: нескольких движении? достаточно, чтобы сложить его и убрать в багажник автомобиля.



Складные велосипеды Mini отличаются необычным механизмом, которыи? за доли секунды позволяет сложить и разложить раму, выполненную из высококачественного и сверхлегкого алюминия. Это означает, что велосипед может быть быстро и легко уменьшен в несколько раз и без труда помещен в специальную сумку-чехол. Темно-серая рама в матовом оттенке с серебряными акцентами в паре с «крылатым» логотипом Mini придают ему современныи? вид. Сиденье и рукоятки руля, выполненные из кожи в коньячном цвете, придают дизаи?ну особыи? шарм и лаконично довершают образ модели.

Мягкое кожаное сиденье, 8 передач и 20-дюи?мовые колеса делают велосипед особенно комфортным в управлении, а благодаря легкои? алюминиевои? раме он весит всего лишь 11 кг.

Специальное тефлоновое покрытие защищает цепь от появления ржавчины и въевшеи?ся грязи и делает поездку максимально приятнои? при любои? погоде. Функцию защиты от грязи и брызг традиционно выполняют специальные крылья, расположенные в переднеи? и заднеи? части велосипеда.

Стоимость велосипеда составит 49 690 рублеи?.